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У Теслићу производња воде на минимуму, отежано снабдијевање

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03.11.2026 17:19

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Славина-чесма-вода
Фото: АТВ

Производња воде у Теслићу сведена је на минимум усљед изузетно погоршаних услова у захватању сирове воде на водозахвату Студенци, због чега је отежано водоснадбијевање, речено је из комуналног предузећа "Рад".

У обавјештењу корисницима воде из градског водовода из "Рада" су навели да је због наведених околности у вишим зонама дошло до потпуног прекида у испоруци питке воде.

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Радници водовода интензивно раде на отклањању насталих потешкоћа и успостављању нормалног функционисања постројења да би се што прије успоставио редован режим водоснабдијевања, кажу из комуналног предузећа "Рад", пише Срна.

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Тагови :

Теслић

Водоснабдијевање

Вода

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