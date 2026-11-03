У Теслићу производња воде на минимуму, отежано снабдијевање

Аутор:АТВ редакција
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Производња воде у Теслићу сведена је на минимум усљед изузетно погоршаних услова у захватању сирове воде на водозахвату Студенци, због чега је отежано водоснадбијевање, речено је из комуналног предузећа "Рад".
У обавјештењу корисницима воде из градског водовода из "Рада" су навели да је због наведених околности у вишим зонама дошло до потпуног прекида у испоруци питке воде.
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Радници водовода интензивно раде на отклањању насталих потешкоћа и успостављању нормалног функционисања постројења да би се што прије успоставио редован режим водоснабдијевања, кажу из комуналног предузећа "Рад", пише Срна.
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