Дивље свиње направиле хаос на гробљу: Становници у страху због приближавања кућама

Аутор:АТВ редакција
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На Градском гробљу Прашнице у Зеници дивље свиње оштетиле су бројна гробна мјеста, а становници околних насеља упозоравају да се животиње све чешће приближавају кућама и уништавају имовину.
На друштвеним мрежама објављене су фотографије раскопаних гробних мјеста, уз упозорење да дивље свиње представљају све већи проблем за локално становништво.
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"Према информацијама спустили су се до кућа у Гњусима гдје поред огромног броја паса луталица сију страх међу људима и уништавају имовину свакодневно. Моле се ловачка друштва да реагују!", навела је Ламија Ибрановић Бјелосевиц у објави на Фејсбуку.
Из Јавног предузећа "Градско гробље" Зеница потврдили су да су упознати с проблемом те да су контактирали надлежне институције и Ловачко друштво "Змајевац".
Гробље се простире на приближно 120.000 квадратних метара, од чега је око 70 посто ограђено, док преостали дио због конфигурације терена није могуће адекватно заштитити стандардном оградом.
Ловци су најавили могућност организовања хајке крајем новембра, уз обавезу да се води рачуна о сигурности становништва због близине насељених подручја.
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У међувремену, предузеће је набавило посебно средство за одбијање дивљих свиња, које ће бити постављено на ивичним дијеловима гробља. Надлежни истичу да је за трајно рјешење потребна сарадња више институција.
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