Становници неколико насеља траже хитно рјешавање проблема са водоснабдијевањем

Аутор:АТВ редакција
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Становници сарајевских насеља Погледине, Јарчедоли и Попов Гај протестовали су данас испред предузећа "Водовод и канализација" захтијевајући хитно рјешавање проблема са водоснабдијевањем и конкретне одговоре надлежних.
Грађани су истакли да већ два мјесеца немају уредно водоснабдијевање, те да се редукције проводе без икаквог плана и јасног распореда, због чега морају имати сталне залихе воде.
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Окупљени становници ова три падинска насеља додатно су незадовољни рачунима за воду, тврдећи да нису умањени иако воде више немају него што имају, пренијели су федерални медији.
(Срна)
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