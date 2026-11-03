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Становници неколико насеља траже хитно рјешавање проблема са водоснабдијевањем

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03.11.2026 15:17

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Славина, вода
Фото: АТВ

Становници сарајевских насеља Погледине, Јарчедоли и Попов Гај протестовали су данас испред предузећа "Водовод и канализација" захтијевајући хитно рјешавање проблема са водоснабдијевањем и конкретне одговоре надлежних.

Грађани су истакли да већ два мјесеца немају уредно водоснабдијевање, те да се редукције проводе без икаквог плана и јасног распореда, због чега морају имати сталне залихе воде.

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Окупљени становници ова три падинска насеља додатно су незадовољни рачунима за воду, тврдећи да нису умањени иако воде више немају него што имају, пренијели су федерални медији.

(Срна)

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Тагови :

Сарајево

Вода

Водоснабдијевање

нестанак воде

Протести

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