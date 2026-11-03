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Огласила се УЕФА: Све утакмице почињу минутом ћутања

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03.11.2026 15:10

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Огласила се УЕФА: Све утакмице почињу минутом ћутања
Фото: Танјуг/АП

Све утакмице такмичења под окриљем УЕФА које су на програму ове нед‌јеље почеће минутом ћутања у част трагично преминулог шпанског фудбалера Хесуса де Мигела.

То се односи на све утакмице Лиге шампиона, Лиге Европе и Лиге конференција.

"Европска фудбалска заједница тугује због смрти Хесуса де Мигела. У овом невјероватно тешком периоду шаљемо најсрдачније саучешће његовој породици, пријатељима и саиграчима. Минут ћутања биће одржан на свим УЕФА утакмицама ове нед‌јеље у његову част", наводи се у саопштењу УЕФА.

Хесус де Мигел

Фудбал

Полиција покренула истрагу о смрти нападача Тенерифеа Хесуса де Мигела

Фудбалер Тенерифа Хесус де Мигел преминуо је јутрос пошто је у понед‌јељак доживио тешке повреде главе и грудног коша послије судара са голманом Андоре Хесусом Овоном током утакмице 12. кола друге шпанске лиге.

До судара је дошло у посљедњем минуту утакмице друге шпанске лиге, када је Де Мигел покушао да стигне дугу лопту, а голман Андоре га је покосио. Овонос је због тог старта добио директан црвени картон.

Де Мигел је након судара доживио срчани застој и пребачен је на одјељење интензивне његе, гдје је преминуо у уторак у осам часова.

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Тагови :

УЕФА

Хесус де Мигел

фудбалер

трагедија

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