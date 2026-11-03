Огласила се УЕФА: Све утакмице почињу минутом ћутања

Аутор:АТВ редакција
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Све утакмице такмичења под окриљем УЕФА које су на програму ове недјеље почеће минутом ћутања у част трагично преминулог шпанског фудбалера Хесуса де Мигела.
То се односи на све утакмице Лиге шампиона, Лиге Европе и Лиге конференција.
"Европска фудбалска заједница тугује због смрти Хесуса де Мигела. У овом невјероватно тешком периоду шаљемо најсрдачније саучешће његовој породици, пријатељима и саиграчима. Минут ћутања биће одржан на свим УЕФА утакмицама ове недјеље у његову част", наводи се у саопштењу УЕФА.
Фудбал
Полиција покренула истрагу о смрти нападача Тенерифеа Хесуса де Мигела
Фудбалер Тенерифа Хесус де Мигел преминуо је јутрос пошто је у понедјељак доживио тешке повреде главе и грудног коша послије судара са голманом Андоре Хесусом Овоном током утакмице 12. кола друге шпанске лиге.
До судара је дошло у посљедњем минуту утакмице друге шпанске лиге, када је Де Мигел покушао да стигне дугу лопту, а голман Андоре га је покосио. Овонос је због тог старта добио директан црвени картон.
Де Мигел је након судара доживио срчани застој и пребачен је на одјељење интензивне његе, гдје је преминуо у уторак у осам часова.
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