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Полиција покренула истрагу о смрти нападача Тенерифеа Хесуса де Мигела

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03.11.2026 14:17

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Полиција покренула истрагу о смрти нападача Тенерифеа Хесуса де Мигела
Фото: AP Photo

Одјељење за убиства шпанске Националне полиције у Санта Крузу де Тенерифеу истражује околности смрти Хесуса де Мигела, нападача Тенерифеа који је преминуо у уторак након судара са голманом Андоре Хесусом Овоном.

Како пише шпанска „Марка“, случај је већ у рукама правосуђа. Истражиоци покушавају да разјасне шта се тачно догодило у акцији након које је Де Мигел пребачен у болницу.

До судара је дошло у посљедњем минуту утакмице друге шпанске лиге, када је Де Мигел покушао да стигне дугу лопту, а голман Андоре га је покосио. Овонос је због тог старта добио директан црвени картон.

Хесус де Мигел

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Де Мигел је након судара доживио срчани застој и пребачен је на одјељење интензивне његе болнице „Нуестра Сењора де Канделарија“, гдје је преминуо у уторак у осам часова. Имао је 30 година, а у Тенерифеу је био саиграч репрезентативца БиХ до 21 године Анеса Крџалића.

Шпански Кривични закон за убиство из нехата, када је смрт проузрокована тешком непажњом, предвиђа казну затвора од једне до четири године, преноси Кликс.

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Тагови :

Хесус де Мигел

фудбалер

трагедија

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