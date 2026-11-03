Полиција покренула истрагу о смрти нападача Тенерифеа Хесуса де Мигела

Аутор:АТВ редакција
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Одјељење за убиства шпанске Националне полиције у Санта Крузу де Тенерифеу истражује околности смрти Хесуса де Мигела, нападача Тенерифеа који је преминуо у уторак након судара са голманом Андоре Хесусом Овоном.
Како пише шпанска „Марка“, случај је већ у рукама правосуђа. Истражиоци покушавају да разјасне шта се тачно догодило у акцији након које је Де Мигел пребачен у болницу.
До судара је дошло у посљедњем минуту утакмице друге шпанске лиге, када је Де Мигел покушао да стигне дугу лопту, а голман Андоре га је покосио. Овонос је због тог старта добио директан црвени картон.
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Де Мигел је након судара доживио срчани застој и пребачен је на одјељење интензивне његе болнице „Нуестра Сењора де Канделарија“, гдје је преминуо у уторак у осам часова. Имао је 30 година, а у Тенерифеу је био саиграч репрезентативца БиХ до 21 године Анеса Крџалића.
Шпански Кривични закон за убиство из нехата, када је смрт проузрокована тешком непажњом, предвиђа казну затвора од једне до четири године, преноси Кликс.
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