Тен Хаг: Роналдо је готово већ неколико година

Аутор:АТВ редакција
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Бивши тренер Манчестер јунајтеда Ерик тен Хаг је критиковао Кристијана Роналда.
Тен Хаг је поручио да Кристијано Роналдо већ неколико година није на високом нивоу.
"Свака врхунска екипа мора да прихвати своју највећу звијезду, али и та звијезда мора да ради за екипу. Управо је то био проблем са Роналдом. Играчи су жељели да раде за њега и угледали су се на њега. Немојте ме погрешно схватити, он је фантастичан играч, један од највећих свих времена", рекао је Тен Хаг па наставио:
"Али стварност је таква да посљедњих седам или осам година једноставно више није могао да пружи оно што је некада пружао. Након Јувентуса за њега је било готово".
Похвалио је Реал Мадрид због одлуке да 2018. године прода Португалца Јувентусу за око 110 милиона евра.
"То је заправо велика предност Реал Мадрида. Они увијек знају када је право вријеме за растанак са играчима. Препознају тренутак када играч почиње да пада и продају га док јавност још увијек мисли да је на врхунцу. Али у стварности он више не може да пружа оно што је прије могао".
Присјетио се Холанђанин како је изгледао рад са Роналдом у Манчестеру.
"Када сам дошао у Јунајтед, објаснио сам му како ћемо да играмо, која ће да буде његова улога, шта очекујем од њега и шта он може да очекује од мене и екипе. Али на крају и сам мораш нешто да пружиш. Више није могао да се натјера да подноси бол, да свакодневно даје све од себе и максимално тренира како би био физички спреман", поручио је, па додао:
"Ако ниси физички спреман за Премијер лигу, Лигу шампиона или португалску репрезентацију, једноставно немаш шансе. Показао сам му шта се од њега тражи. Он је то знао јер иначе никада не би остварио све што је остварио. Предочио сам му аргументе и доказе. Све је било врло јасно", казао је Ерик тен Хаг.
(Курир)
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