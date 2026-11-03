Перица Огњеновић није више тренер добојске Слоге

Коментари:0
Фудбалски клуб Слога из Добоја саопштио је да је руководство клуба споразумно раскинуло сарадњом са досадашњим шефом стручног штаба Перицом Огњеновићем.
Клуб се захвалио Огњеновићу на досадашњем ради, а за предстојећу утакмицу у Премијер лиги БиХ екипу ће припремити и предводити преостали тренери стручног штаба.
"У наредном периоду фокус клуба биће усмјерен на превазилажење резултатске кризе, стабилизацију екипе и стварање још бољих услова за остваривање успјешнијих резултата у наставку првенства", саопштено је из клуба.
Након одиграних 12 мечева у домаћем првенству Слога из Добоја има девет бодова и налази се на посљедњем мјесту табеле. Уз то, имају и негативну гол разлику 7:18.
Посљедњу побједу и лиги остварили су почетком септембра када су славили против Радника са 2:1, након чега је услиједило седам везаних мечева без побједе, од чега је шест узастопних пораза.
Крајем октобра клуб из Добоја уписао је побједу у Купу против Романије, али три дана касније услиједио је пораз од Вележа на домаћем терену.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму