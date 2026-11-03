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Шпански фудбалер (30) преминуо након страшног прекршаја

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03.11.2026 10:18

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Шпански фудбалер (30) преминуо након страшног прекршаја
Фото: X

Тужне вијести стижу из Шпаније. Фудбалер Тенерифа Хесус де Мигел преминуо је у 31. години од посљедица тешке несреће која се догодила на првенственој утакмици против Андоре.

Свијет фудбала завијен је у црно након што је званично потврђено да срце несрећног нападача није издржало. Де Мигел је доживио срчани удар након што га је током утакмице брутално покосио противнички голман.

Тужну вијест објавио је његов клуб Тенерифе, потврдивши да је нападач преминуо у осам часова ујутру по локалном времену.

„Скрхани болом, са кнедлом у грлу, не можемо да вјерујемо да је ово истина. Из ЦД Тенерифеа саопштавамо трагичну вијест да је овог уторка, 3. новембра 2026. године, у осам часова ујутру преминуо Хесус де Мигел Аламеда. Не постоје ријечи утјехе, не постоји апсолутно ништа што може да ублажи овај осјећај неизрециве туге.

Уз његову смрћу скрхану породицу, његове најближе и све навијаче Тенерифеа, који данас тугују због овог окрутног исхода. Породица Хесуса де Мигела захваљује на сваком изразу подршке који је примила и истовремено од срца моли за највеће могуће поштовање њихове приватности у овим страшним тренуцима“, објавио је Тенерифе.

Стравичан судар са противничким голманом

Трагедија се догодила на утакмици Тенерифа и Андоре, одиграној у понедјељак на стадиону „Хелиодоро Родригез Лопез“ у оквиру шпанске Ла лиге 2. У судијској надокнади, при резултату 2:2, Де Мигел је кренуо према лопти покушавајући да покрене контранапад домаће екипе. Голман Андоре Хесус Овонос истрчао је далеко од свог гола како би пресјекао акцију, а затим се сударио са нападачем Тенерифа.

Овонос је у покушају интервенције подигао ногу и кољеном снажно ударио Де Мигела, који је пао на терен и изгубио свијест. Играчи обје екипе одмах су почели да дозивају љекарске службе, а призори са терена изазвали су велику забринутост међу фудбалерима и гледаоцима.

Љекари су Де Мигелу пружали помоћ на терену, након чега је на носилима пребачен до возила хитне помоћи. Према извјештајима шпанских медија, фудбалер је доживио срчани застој, а медицинско особље успјело је да га реанимира. Утакмица је прекинута и није настављена. Овонос је због прекршаја добио директан црвени картон.

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Тагови :

Хесус де Мигел

фудбалер

несрећа

Фудбал

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