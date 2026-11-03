Шпански фудбалер (30) преминуо након страшног прекршаја

Аутор:АТВ редакција
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Тужне вијести стижу из Шпаније. Фудбалер Тенерифа Хесус де Мигел преминуо је у 31. години од посљедица тешке несреће која се догодила на првенственој утакмици против Андоре.
Свијет фудбала завијен је у црно након што је званично потврђено да срце несрећног нападача није издржало. Де Мигел је доживио срчани удар након што га је током утакмице брутално покосио противнички голман.
Тужну вијест објавио је његов клуб Тенерифе, потврдивши да је нападач преминуо у осам часова ујутру по локалном времену.
„Скрхани болом, са кнедлом у грлу, не можемо да вјерујемо да је ово истина. Из ЦД Тенерифеа саопштавамо трагичну вијест да је овог уторка, 3. новембра 2026. године, у осам часова ујутру преминуо Хесус де Мигел Аламеда. Не постоје ријечи утјехе, не постоји апсолутно ништа што може да ублажи овај осјећај неизрециве туге.
Уз његову смрћу скрхану породицу, његове најближе и све навијаче Тенерифеа, који данас тугују због овог окрутног исхода. Породица Хесуса де Мигела захваљује на сваком изразу подршке који је примила и истовремено од срца моли за највеће могуће поштовање њихове приватности у овим страшним тренуцима“, објавио је Тенерифе.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.
No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace.
La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos.
🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
Трагедија се догодила на утакмици Тенерифа и Андоре, одиграној у понедјељак на стадиону „Хелиодоро Родригез Лопез“ у оквиру шпанске Ла лиге 2. У судијској надокнади, при резултату 2:2, Де Мигел је кренуо према лопти покушавајући да покрене контранапад домаће екипе. Голман Андоре Хесус Овонос истрчао је далеко од свог гола како би пресјекао акцију, а затим се сударио са нападачем Тенерифа.
😱 Así fue el golpe de Owono sobre Jesús de Miguel que dejó fulminado en el suelo al jugador del Tenerife
#LALIGAHYPERMOTION https://t.co/6xWHg7OwRF— Diario AS (@diarioas) November 2, 2026
Овонос је у покушају интервенције подигао ногу и кољеном снажно ударио Де Мигела, који је пао на терен и изгубио свијест. Играчи обје екипе одмах су почели да дозивају љекарске службе, а призори са терена изазвали су велику забринутост међу фудбалерима и гледаоцима.
Љекари су Де Мигелу пружали помоћ на терену, након чега је на носилима пребачен до возила хитне помоћи. Према извјештајима шпанских медија, фудбалер је доживио срчани застој, а медицинско особље успјело је да га реанимира. Утакмица је прекинута и није настављена. Овонос је због прекршаја добио директан црвени картон.
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