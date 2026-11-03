ФИФА суспендовала Партизан

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Партизан поново се суочава са забраном регистрације нових играча, коју је изрекла ФИФА.
Према сазнањима Спорт клуба, разлог је неизмирена обавеза према иностраном повјериоцу. Укупан износ који црно-бијели морају да плате, заједно са каматама, износи 60.000 евра.
Ријеч је о дугу утврђеном пресудом Арбитражног суда за спорт из новембра 2024. године, која је сада стигла на извршење.
Забрана ће важити до измирења обавезе, па је уплата наведеног износа услов да Партизан поново добије могућност регистрације појачања.
Клуб из Хумске већ се суочавао са сличним проблемима, а претходне забране укидане су након исплате дуговања.
(Б92)
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