Представљен 51. Бориков турнир: Девет категорија, 26.000 КМ побједнику сениорског турнира

Аутор:АТВ редакција
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У Спортској дворани „Борик“ данас је одржана конференција за медије на којој је представљен 51. Бориков турнир у малом фудбалу, једна од најдуговјечнијих спортских манифестација у Бањалуци.
На конференцији су се обратили Ненад Талић, директор ЈУ Спортски центар „Борик“, Јовица Кесеровић, руководилац турнира, и Бојана Ожеговић, представница компаније МаксБет, генералног спонзора 51. Бориковог турнира.
Директор Спортског центра „Борик“ Ненад Талић истакао је да Бориков турнир након више од пола вијека трајања остаје један од најзначајнијих спортских догађаја који повезује различите генерације играча и публике.
„Прошле године обиљежили смо велики јубилеј, 50. издање турнира, али ова спортска прича се наставља. Зато смо за 51. турнир изабрали слоган “ИГРА ТРАЈЕ”. Желимо да сачувамо оно по чему је Бориков турнир деценијама препознатљив, али и да га из године у годину додатно унапређујемо. Посебно нам је важно да на паркету имамо велики број младих играча, због чега је учешће у дјечијим категоријама и ове године бесплатно.Циљ нам је да Турнир сваке године буде квалитетнији са већим наградама, тако да ово издање ће бити и богатије екипама из цијелог региона. Имамо и највећу награду у регион за првопласирану сениорску екипу, када је у питању мали фудбал “, рекао је Ненад Талић, директор Спортског центра „Борик“.
Овогодишње такмичење биће организовано у девет категорија – У10, У12, У14, У16, У14 дјевојчице, ветерани 38+, ветерани 50+, сениорке и сениори.
Пријаве екипа отворене су 3. новембра и трају до 18. новембра, док је жријеб планиран за 20. новембар. 51. Бориков турнир почиње 24. новембра, када креће такмичарски програм овогодишњег издања.
Представница компаније Бојана Ожеговић нагласила је да МаxБет наставком сарадње жели да пружи подршку спортској манифестацији која има дугу традицију и посебно мјесто у спортском животу Бањалуке.
„Бориков турнир је манифестација која траје више од пола вијека и чије име препознају генерације спортиста и љубитеља малог фудбала.Организаторима све похвале јер овај Турнир сваке године дижу на један виши организациони ниво. Задовољство нам је што смо и ове године генерални спонзор и што можемо да будемо дио догађаја који окупља велики број екипа, играча и публике.Ми ћемо и ове године припремити одређене активности за публику, посјетиоце, јер поред уживана у сјајној атмосфери желимо и да посјетиоци добију неки вид подршке и од нас. Вјерујемо да нас очекује још једно квалитетно и добро организовано издање турнира“, истакла је Бојана Ожеговић, представница компаније МаксБет.
Посебну пажњу привлачи наградни фонд. Побједнику сениорске конкуренције припада 26.000 КМ, другопласираној екипи 3.000 КМ, док ће поражени полуфиналисти освојити по 500 КМ.
У конкуренцији сениорки побједничка екипа осваја 1.000 КМ, док пораженим полуфиналисткињама припада по 250 КМ. Награда за побједника категорије ветерана 38+ износи 2.500 КМ, а за побједника ветерана 50+ 1.000 КМ.
Овогодишњу кампању пратиће низ промотивних активности којима ће турнир бити додатно приближен публици и новим генерацијама, уз садржаје посвећене његовој дугој историји и људима који су током деценија били дио Борикове спортске приче.
Врхунац 51. Бориковог турнира биће 22. децембра у СД „Борик“, када је планирано финале уз телевизијски пренос Арена Спорт ТВ.
Све информације о пријавама, распореду и току такмичења доступне су на званичним каналима Спортског центра „Борик“.
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