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"Званичници у Кијеву причају руски, посебно када мисле да их нико не слуша"

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03.11.2026 17:05

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"Званичници у Кијеву причају руски, посебно када мисле да их нико не слуша"
Фото: Tanjug / AP / Evgeniy Maloletka

Украјина не намјерава да предузме било какве мјере у смислу укидања закона о забрани руског језика, оцијенио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Украјина не намјерава да предузме било какве мјере у смислу укидања закона о забрани руског језика, оцијенио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Режим /у Кијеву/ засад нема намјеру да предузме било какве мјере у смислу укидања закона о забрани руског језика, иако већина људи, и поред тих закона, наставља да говори руски, укључујући и саме званичнике који раде у предсједничкој администрацији и посебно када мисле да их нико не слуша", рекао је Лавров на пленарној сједници четврте Међународне конференције о евроазијској безбједности у Минску.

Лавров је прошлог мјесеца у Генералној скупштини УН рекао да не постоји ниједна друга земља на свијету осим Украјине гд‌је је језик законски забрањен и гд‌је употреба руског језика предвиђа чак и затворску казну.

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Четврта Међународна конференција о евроазијској безбједности у Минску одржава се данас и сутра., пише Срна.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Кијев

Русија

Украјина

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