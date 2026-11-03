Ухапшен директор РХМЗ због прања новца

Аутор:АТВ редакција
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По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду полицијски службеници Службе за борбу против корупције ухапсили су директора Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ) Ј. Н. (71), О. Н. (71) и Ђ. Н. (45) због постојања основа сумње да су прали новац.
Сумња се да су у периоду од новембра 2019. године до новембра 2024. године у Београду, Чачку, Ужицу, Бајиној Башти и Црној Гори извршили пренос и конверзију имовине у укупном износу од најмање 650.000 евра са знањем да она потиче од криминалне дјелатности, а у намјери да прикрију њено незаконито поријекло.
Свим осумњиченима се на терет ставља кривично дјело Прање новца из члана 245 став 2 у вези става 1 Кривичног законика, а Ј.Н. и кривично дјело непријављивање имовине и прихода или давање лажних података о имовини и приходима из члана 101 Закона о спречавању корупције.
Постоје основи сумње да је Ј. Н. у наведеном периоду извршио готовинске уплате новца, за који нема поријекло у приходима, у укупном износу од 41.878.195,00 динара, 43.150,00 евра и 44.760,00 швајцарских франака на своје рачуне отворене у једној банци, те је куповао некретнине у Београду, Ужицу и Црној Гори.
При томе, у погледу наведеног увећања своје имовине није подносио извјештаје о битним промјенама имовине Агенцији за спречавање корупције, као јавни функционер — директор РХМЗ, што је био дужан да чини у складу са чланом 69. Закона о спречавању корупције.
О.Н. је, како се сумња, у перидоу од јуна 2021. године до 2023. године извршила пренос новца од најмање 227.548,00 евра за који нема поријекло у законитим приходима, на име куповине више некретнина-станова, гаражног мјеста, те пословног простора у Чачку и Црној Гори.
Ђ. Н. је, како се сумња, у јуну 2021. године извршио пренос новца од најмање 1,5 милиона динара на име куповине стана у Црној Гори.
Такође постоје основи сумње да су Ј. Н. и О. Н. су 22. новембра 2024. године у Чачку и 28. новембра 2024. године у Црној Гори извршили пренос имовине са знањем да та имовина потиче од криминалне дјелатности, у намјери да се прикрије њено незаконито поријекло, тако што су у Чачку код јавног биљежника закључили уговор о уступању и расподјели имовине за живота којим су уступили Ђ.Н. сва својинска права која имају на више станова, гаражних мјеста и катастарских парцела, као и једном пословном простору.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведени на саслушање Вишем јавном тужилаштву у Београду.
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