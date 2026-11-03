Ухапшен директор јавног предузећа у Малом Зворнику, спорна јавна набавка од 13 милиона

Аутор:АТВ редакција
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Полиција ухапсила директора јавног предузећа из Малог Зворника због сумње у намјештања јавне набавке вриједне 13 милиона динара.
У наставку борбе против корупције и финансијског криминала припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за борбу против корупције, по налогу Посебног одељења за борбу против корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су Д. К. (63) из Малог Зворника због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело злоупотреба службеног положаја.
Он се сумњичи да је у својству директора јавног предузећа са подручја општине Мали Зворник, током 2025. године, у поступку спровођења јавне набавке фаворизовао једног понуђача којем је, како се сумња, прилагодио конкурсну документацију и омогућио му додјелу уговора о јавној набавци укупне вриједности 13.000.000 динара.
Д. К. је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
(Телеграф)
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