Од сутра нема редукције воде због повољних хидролошких прилика

Аутор:АТВ редакција
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У Палама од сутра нема редукција воде јер је омогућено уредно водоснабдијевање захваљујући повољним хидролошким приликама и повећању издашности изворишта, саопштило је предузеће "Водовод и канализација".
Из овог предузећа су истакли да им тренутно расположиве количине воде омогућавају да одрже уредно водоснабдијевање без примјене планираних редукција.
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"План редукција остаје на снази као резервна мјера, али се његова примјена одгађа све док расположиве количине воде буду омогућавале стабилно снабдијевање", наводи се у саопштењу.
О свим евентуалним промјенама јавност ће бити благовремено обавијештена.
(Срна)
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