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Од сутра нема редукције воде због повољних хидролошких прилика

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03.11.2026 18:00

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сухе славине нема воде чесма
Фото: Pexel/ Zulfugar Karimov

У Палама од сутра нема редукција воде јер је омогућено уредно водоснабдијевање захваљујући повољним хидролошким приликама и повећању издашности изворишта, саопштило је предузеће "Водовод и канализација".

Из овог предузећа су истакли да им тренутно расположиве количине воде омогућавају да одрже уредно водоснабдијевање без примјене планираних редукција.

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"План редукција остаје на снази као резервна мјера, али се његова примјена одгађа све док расположиве количине воде буду омогућавале стабилно снабдијевање", наводи се у саопштењу.

О свим евентуалним промјенама јавност ће бити благовремено обавијештена.

(Срна)

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Тагови :

Пале

Водоснабдијевање

Вода

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