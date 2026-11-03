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Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

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03.11.2026 18:04

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Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје
Фото: АТВ

Због планираних радова на електроенергетској мрежи у сриједу, 4. новембра 2026. године, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије потрошачима у више бањалучких улица и насеља.

Без струје ће у периоду од 08.00 до 14.00 часова бити дио Улице Петра Кочића (бројеви 61 и 73).

У термину од 09.00 до 12.00 часова електричне енергије неће имати дијелови улица Ловћенска, Дракулићка (број 4), Суботичка и Ђулија (бројеви 31 и 32).

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Од 10.00 до 12.00 часова планирано је искључење у дијеловима улица Алексе Шантића, Др Јована Рашковића, Коло српских сестара, Крајишких бригада и Петра Мећаве.

У периоду од 09.00 до 14.00 часова без струје ће остати и дијелови улица Ненада Костића, Липљанска, Изворска, Завалска, Добрунска и Озренска, као и дијелови насеља Карановац и Драгочај (Страњани).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

квар на мрежи

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