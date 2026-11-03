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Киша већ прави проблеме, док су сливници и тротоари у Бањалуци затрпани лишћем

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03.11.2026 12:02

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Зачепљени шахтови лишће одвод вода
Фото: ATV

Град Бањалука саопштио је да се кренуло у чишћење и сакупљање лишћа, међутим, уколико прошетате одређеним дијеловима града, не бисте се увјерили да се ради на поменутом.

Такође, Град Бањалука је прије пар дана најавио да су радници надлежних служби кренули са чишћењем, и сакупљањем лишћа у Алеји Светог Саве, те улицама: Бранка Радичевића, Јосифа Панчића и Мајке Југовића.

Међутим, велики број улица у Бањалуци је и данас под лишћем те осим што се пјешаци прљају, и муче муку с лишћем те ризикују од падова и повреда.

С обзиром да је кренула сезона киша, објекти за одводњу и даље нису очишћени нити су очишћени прије падавина како би Град спремно дочекао кишну сезону и избјегао плављење многобројних улица.

Град Бањалука изабрао је компаније „Чистоћа“ и „МГ Минд“ за четворогодишњи посао чишћења јавних површина, одвоза отпада и одржавања саобраћајница, вриједан чак 25,2 милиона КМ са ПДВ-ом.

Према одлуци градоначелника Бањалуке, Драшка Станивуковића од 27. октобра, ове двије компаније заједнички су изабране као најповољнији понуђач, а на расписану јавну набавку није стигла ниједна друга понуда.

Ријеч је о пословима чишћења и одвоза отпада са јавних површина, прања саобраћајница и одржавања објеката за одводњу на подручју Бањалуке.

Лишће Бањалука

Прије четири године када је расписана јавна набавка на име истог посла „Чистоћа“ и „МГ Минд“ су добили уговор, а поменути је тада износио 13, 76 милиона КМ са ПДВ-ом.

И поред најава о чишћену и милионског уговора, Бањалука није чиста. У многобројним насељима тротоари су прекривени лишћем тако да осим ризика да се испрљају, грађани ризикују да се на исто оклизну и повриједе.

На појединим локацијама лишће је прекрило и сливнике и шахтове, што додатно отежава отицање оборинских вода.

Шахт
Шахт
ATV

Уколико се такво стање задржи и током обилнијих падавина, постоји опасност да вода неће моћи несметано да отиче у одводне системе, што може довести до задржавања воде и стварања локалних поплава на улицама.

Иако је јесен тек почела, слика са бањалучких улица показује да посла на чишћењу јавних површина има још много.

Киша
Киша
ATV

Грађани тако, умјесто уредних и проходних тротоара, свакодневно затичу гомиле лишћа, док остаје питање да ли ће надлежне службе успјети да очисте град прије наредних већих падавина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

чишћење

шахт

Градска управа Бањалука

Јесен

Киша

Поплава

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