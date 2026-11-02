Судар на брзој цести из правца Бањалуке: Стварају се гужве

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На брзој цести Бањалука-Лакташи дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила, због чега је саобраћај тренутно успорен на овој дионици.

"Саобраћајка, брза цеста од БЛ према аутопуту, колона се формира", јавља један од возача. Саобраћај је успорен, али није обустављен у потпуности, чека се долазак полиције. Информација о причињеној штети и повријеђенима за сада нема.

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