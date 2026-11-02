Logo

Судар на брзој цести из правца Бањалуке: Стварају се гужве

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.11.2026 10:14

Коментари:

0
Саобраћајна незгода на брзој цести Бањалука-Лакташи
Фото: Društvene Mreže

На брзој цести Бањалука-Лакташи дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила, због чега је саобраћај тренутно успорен на овој дионици.

"Саобраћајка, брза цеста од БЛ према аутопуту, колона се формира", јавља један од возача.

Саобраћај је успорен, али није обустављен у потпуности, чека се долазак полиције.

Информација о причињеној штети и повријеђенима за сада нема.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

брза цеста

Лакташи

Саобраћајна незгода

Полиција

успорен саобраћај

Коментари (0)

Више из рубрике

Стубови за струју.

Бања Лука

Ове улице у Бањалуци неће имати струју

3 ч

0
Бањалука студенти, комеморативни скуп

Бања Лука

Студенти у Бањалуци одали почаст страдалима у Новом Саду

22 ч

0
Бањалука најављује долазак електричних трамваја и аутобуса, али бројна питања остају отворена. Док се најављују новине у јавном превозу и могуће поскупљење карата, грађани указују на дотрајале саобраћајнице, рупе и неријешене инфраструктурне проблеме.

Бања Лука

Стижу трамваји, а рупе остају: Каква је саобраћајна стварност Бањалуке?

1 д

1
саобраћај Бањалука саобраћајне гужве колапс возачи

Бања Лука

Брзина, алкохол и гужве – ризици на бањалучким улицама

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима