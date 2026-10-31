Стижу трамваји, а рупе остају: Каква је саобраћајна стварност Бањалуке?

Аутор:Марија Милановић
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Велике најаве, тестне вожње и помпезна обећања мјесецима се објављују и најављују Бањалучанима.
Тако су у Бањалуку стигли предизборни, тестни електрични аутобуси, а са њима и бројна питања. Колико су коштала или колико ће тек коштати буџет Града Бањалука и да ли ће се увести обећани и далеко већи број, још увијек не знамо. Бар не сигурно...
С друге стране, стижу нам и електрични трамваји око Нове године, како најављују из Градске управе Бањалука.
"Први електрични трамвај у Бањалуци очекујемо око Нове године, након чега ће услиједити тестни период у трајању од три до шест мјесеци", поручио је ово градоначелник Драшко Станивуковић.
Како је казао, намјера је да се суграђанима пружи прилика да се упознају са овим видом превоза, испробају га и изнесу своје мишљење.
Инфраструктурни проблеми једни су од најчешћих са којима се Бањалучани редовно сусрећу, било да је ријеч о самом центру града или периферији. Рупе, кратери, недостатак тротоара, дотрајао асфалт, радови којима нема краја и други проблеми неки су од узрочника свакодневних гужви у највећем граду Републике Српске.
Док први човјек Бањалуке говори о бројним пројектима и рекордима, грађани на друштвеним мрежама се питају, о каквим рекордима је ријеч, с обзиром да се и даље чека на рјешавање оних примарних потреба.
„Причамо о ребалансу буџета, рекордних 352.000.000 КМ. Рекорд пројеката, рекорд урађеног, рекорд асфалтираног, рекорд обновљеног, рекорд изграђеног и рекорд датог сваком грађанину“, поручује градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић.
А да ли ће Бањалука имати и рекордно скупљу карту градског превоза, чија цијена ће ићи и до 3,10 КМ, градоначелник није понудио јасно рјешење нити умирио јавност.
Бања Лука
Карта иде на 3,10 КМ! Превозници траже поскупљење, чека се одговор Града
„Jавни превоз враћамо у руке Града. То је оно што смо ми предвидјели , а то је Дирекција за управљање јавним превозом. И оно што је важно рећи, јесте да ми предвиђамо увођење Дирекције и враћање постепено јавног превоза у руке Града, извођење електричних аутобуса. Град контролише и град наплаћује карте појединачне, мјесечне, радничке итд. Ја вјерујем да ћемо ми у тој борби да успијемо“, рекао је градоначелник Станивуковић.
И док градоначелник предвиђа, предвиђају и Бањалучани. Да ли ће до ове промјене увелико плаћати скупље градски превоз или не, ускоро ћемо знати, али једно је сигурно. Уз цијене карата возиће се истим дотрајалим саобраћајницама, док се и оне некад, у неком од предвиђања представника Града не обнове или не дођу на ред да реконструкцију.
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