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Студенти у Бањалуци одали почаст страдалима у Новом Саду

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01.11.2026 14:16

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Бањалука студенти, комеморативни скуп
Фото: X/printscreen

Студенти, професори и грађани окупили су се данас у кампусу Универзитета у Бањалуци, гдје је одржан комеморативни скуп поводом друге годишњице пада надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду, када је погинуло 16 особа.

Окупљање је организовала неформална група "Студенти за студенте Бањалука", а централни дио обиљежавања било је 16 минута тишине – по један минут за сваку особу која је изгубила живот у паду надстрешнице 1. новембра 2024. године.

Овогодишње обиљежавање имало је комеморативни карактер. Организатори су прије скупа позвали грађане да не доносе транспаренте, пиштаљке и друге реквизите, желећи да се годишњица обиљежи у миру и достојанству.

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"Понесите само срце. То ће бити сасвим довољно", поручили су из групе "Студенти за студенте Бањалука".

Након 16 минута тишине, према најављеном програму, услиједило је обраћање представника неформалне групе, а потом и извођење пригодне пјесме у извођењу студентског хора волонтера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

комеморација

Универзитет у Бањалуци

студенти

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