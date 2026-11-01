Студенти у Бањалуци одали почаст страдалима у Новом Саду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Студенти, професори и грађани окупили су се данас у кампусу Универзитета у Бањалуци, гдје је одржан комеморативни скуп поводом друге годишњице пада надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду, када је погинуло 16 особа.
Окупљање је организовала неформална група "Студенти за студенте Бањалука", а централни дио обиљежавања било је 16 минута тишине – по један минут за сваку особу која је изгубила живот у паду надстрешнице 1. новембра 2024. године.
Овогодишње обиљежавање имало је комеморативни карактер. Организатори су прије скупа позвали грађане да не доносе транспаренте, пиштаљке и друге реквизите, желећи да се годишњица обиљежи у миру и достојанству.
Србија
16 минута тишине за 16 изгубљених живота: Нови Сад је стао у 11.52
"Понесите само срце. То ће бити сасвим довољно", поручили су из групе "Студенти за студенте Бањалука".
Након 16 минута тишине, према најављеном програму, услиједило је обраћање представника неформалне групе, а потом и извођење пригодне пјесме у извођењу студентског хора волонтера.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
22 ч1
Бања Лука
22 ч0
Бања Лука
2 д0
Бања Лука
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму