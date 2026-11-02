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Ове улице у Бањалуци неће имати струју

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02.11.2026 09:15

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због радова планирана су искључења електричне енергије у неколико бањалучких улица, саопштили су из Електрокрајине.

Како наводе из овог предузећа, струју неће имати сљедећа насеља у овом периоду:

10.00 - 12.00 часова - дијелови улица: Др Младена Стојановића, Краља Петра II, Првог крајишког корпуса и Петра Кочића;

10.00 - 15.00 часова - дио насеља Рамићи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Струја

електрична енергија

искључење струје

Електрокрајина

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