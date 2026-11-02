Ове улице у Бањалуци неће имати струју

Аутор:АТВ редакција
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Због радова планирана су искључења електричне енергије у неколико бањалучких улица, саопштили су из Електрокрајине.
Како наводе из овог предузећа, струју неће имати сљедећа насеља у овом периоду:
10.00 - 12.00 часова - дијелови улица: Др Младена Стојановића, Краља Петра II, Првог крајишког корпуса и Петра Кочића;
10.00 - 15.00 часова - дио насеља Рамићи.
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