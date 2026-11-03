КК и РК Борац оптужују Градску управу: Сајмови важнији од спортиста

Аутор:АТВ редакција
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Рукометни и кошаркашки клуб Борац упутили су заједнички јавни апел надлежним институцијама, указујући на проблеме са обезбјеђивањем термина за тренинге у бањалучким спортским дворанама током такмичарске сезоне.
Они су упутили јавни апел надлежним институцијама због, како наводе, проблема са коришћењем спортских дворана у Бањалуци током такмичарске сезоне.
"Од наших клубова, играча и тренера очекују се титуле, побједе и поносно представљање нашег града и државе како у Премијер лиги Босне и Херцеговине тако и на европским такмичењима. Од нас се тражи професионализам, али нам се пружају услови који су испод сваког људског и спортског достојанства.Позивамо све спортисте и спортске раднике да у уторак у 18 часова у дворани Борик потпишу сљедеће саопштење. Јасно и гласно поручујемо: Директно смо опструисани и саботирани!" наводе они у саопштењу.
Према њиховим ријечима, сезонама уназад свједоче истом безобразлуку.
Више прочитајте у саопштењу:
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