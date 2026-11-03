Вани хладно, али и у домовима: Ко се данас смрзава у Бањалуци?

Испорука топлотне енергије је обустављена потрошачима у улицама Масарикова 2, 4, 6, Петра Кочића 1А, 1Б, 1Ц, Првог крајишког корпуса 12 и 16, због кварова на дистрибутивној мрежи, саопштили су из Еко Топлана Бањалука.

Техничке екипе су на терену како би што прије отклонили кварoве и успоставили уредан режим испоруке топлотне енергије.

Из Еко Топлана су кориснике замолили за стрпљење те се захвалили на разумијевању.

И док је тренутна температура у Бањалуци 7 степени, очекивано би било да се можете утоплити у својим домовима.

Остаје да се види колико ће потрошачи чекати на отклањање кварова, али је јасно да седам степени Целзијуса напољу није вријеме у којем је лако остати без гријања у сопственом дому.