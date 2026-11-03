Шта сада Новаку Ђоковићу фали за завршни Мастерс у Торину

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић је преокретом преживио на старту Париза и наставио потјеру за титулом у "граду свјетлости", али и за завршним Мастерсом у Торину.
Нови бодови су ту, а потребно је да се и неки други резултати поклопе како би српски ас заиста видио отворена врата за сјевер Италије.
Ђоковић је сада поново на 294 бодова удаљен од Рафаела Ходара, Шпанца који држи посљедње мјесто које води на завршни Мастерс.
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Између њих је још и Алекс Де Минор који је и те како инволвиран у трку, а има 230 бодова више од Новака.
Србин се сада удаљио од Тејлора Фрица који га прати на 80 бодова, тако да је ово надметање сада у пуном јеку.
Оно што би било сјајно за Ђоковића јесте да Ходар вечерас изгуби, а има прилично тежак посао против Каспера Руда.
Уколико би он био елиминисан, мета би постала статична, па би Новак знао да му полуфинале сигурно доноси претицање Ходара.
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Наравно, мораће да посматра и Де Минора који сутра игра свој меч, али битно је да је још увијек ту и да шансе још увијек постоје.
На Новаку је да иде ка полуфиналу и да прати Шпанца и Аустралијанца, па да на крају Париза види коначни салдо.
Остаје и тај простор за Стокхолм, посљедњи турнир пред завршни Мастерс. Не би чудило да тенисери у овој "пограничној зони" одлуче да иду у Шведску уколико им буду фалили бодови.
Ђоковић никада није играо у Стокхолму, али то је већ далека прича...
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