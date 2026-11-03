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Ђоковић нема другог избора!

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03.11.2026 09:01

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Ђоковић нема другог избора!
Фото: Tanjug / AP / Claudio Thoma

Новак Ђоковић покушаће да избори пласман на Завршни мастерс у Торину преко посљедњег турнира из серије 1.000, који се игра у Паризу.

Претходне двије сезоне успијевао је да обезбиједи пласман на АТП Финале, али је због повреда одустајао од учешћа.

Сада, када је у могућности и има жељу да игра, тешко да ће успјети да се домогне завршног турнира сезоне, јер му је за то остала још само једна прилика.

Ђоковић се након три године враћа у Париз, гдје је током каријере славио седам пута.

За пласман међу осам најбољих у трци за Торино биће му потребно да стигне најмање до полуфинала.

Гледајући жријеб, то ће бити изузетно тежак задатак, како због противника, тако и због његових неубједљивих партија у посљедње вријеме.

Прилику да себи олакша посао Новак је пропустио прошле седмице на турниру у Базелу, гдје се појавио први пут након 15 година.

Успио је да преокрене меч против Иге Амбера, али је Јан-Ленард Штруф био непремостива препрека у Швајцарској.

Ситуација пред турнир у Паризу је јасна, а пласман на Завршни мастерс до сада су обезбиједили Саша Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтон и Данил Медведев.

(Б92)

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Тагови :

тенис

Новак Ђоковић

турнир

тенисер

Торино

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