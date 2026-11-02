Забрињавајући призор: нови проблем за Новака Ђоковића

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић у уторак почиње такмичење на мастерсу у Паризу, а дан раније појавиле су се фотографије које су забринуле његове навијаче.
Српски тенисер у уторак је одрадио још један тренинг у француској пријестоници.
На друштвеним мрежама објављене су фотографије на којима се види да највећи свих времена има одређених проблема са леђима.
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Због тога је морао да реагује и његов физиотерапеут.
Из ових призора није сасвим јасно да ли је у питању озбиљнији проблем или нешто пролазно.
Ђоковић неће имати много времена да размишља о томе пошто га у уторак очекује велики изазов.
У првом колу противник ће му бити Валентан Вашеро, који је у недјељу освојио титулу у Базелу.
Њихов меч трећи је на Централном терену у уторак и требало би да почне око 15 часова.
Подсјећамо, Ђоковић и Вашеро до сада су се састали једном, а тенисер из Монака славио је прошле године на мастерсу у Шангају.
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Србин ће, сасвим сигурно, жељети и реванш. Додатни мотив представља му и борба за мјесто на Завршном мастерсу. Новак ће морати да дође минимум до полуфинала, ако жели да има икакве шансе за Торино.
La espalda de Novak.
📸 Germán Abril https://t.co/MebxBc6C9X— Germán R. Abril (@gerebit0) November 2, 2026
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