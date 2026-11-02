Logo

Забрињавајући призор: нови проблем за Новака Ђоковића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.11.2026 22:54

Коментари:

0
Забрињавајући призор: нови проблем за Новака Ђоковића
Фото: Tanjug / AP / Claudio Thoma

Новак Ђоковић у уторак почиње такмичење на мастерсу у Паризу, а дан раније појавиле су се фотографије које су забринуле његове навијаче.

Српски тенисер у уторак је одрадио још један тренинг у француској пријестоници.

На друштвеним мрежама објављене су фотографије на којима се види да највећи свих времена има одређених проблема са леђима.

Полиција Аустрија

Свијет

Србин и Хрват ухваћени у Бечу са кокаином вриједним три милиона евра

Због тога је морао да реагује и његов физиотерапеут.

Из ових призора није сасвим јасно да ли је у питању озбиљнији проблем или нешто пролазно.

Ђоковић неће имати много времена да размишља о томе пошто га у уторак очекује велики изазов.

У првом колу противник ће му бити Валентан Вашеро, који је у недјељу освојио титулу у Базелу.

Њихов меч трећи је на Централном терену у уторак и требало би да почне око 15 часова.

Подсјећамо, Ђоковић и Вашеро до сада су се састали једном, а тенисер из Монака славио је прошле године на мастерсу у Шангају.

Аеродром Бањалука

Друштво

Из Бањалуке до Беча за мање од 40 КМ: Јефтини летови и у друге градове

Србин ће, сасвим сигурно, жељети и реванш. Додатни мотив представља му и борба за мјесто на Завршном мастерсу. Новак ће морати да дође минимум до полуфинала, ако жели да има икакве шансе за Торино.

(Спортал)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Париз

Мастерс у Паризу 2026

Коментари (0)

Више из рубрике

Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен

Тенис

Познато када Ђоковић стартује у Паризу

6 ч

0
Зверев први рекет свијета, Ђоковић напредовао за једну позицију

Тенис

Зверев први рекет свијета, Ђоковић напредовао за једну позицију

15 ч

0
Шпанац Карлос Алкараз враћа лоптицу Аустралијанцу Алексу де Минору током финала у појединачној конкуренцији на АТП тениском турниру „Vienna Open” у Бечу, у Аустрији, у недјељу, 1. новембра 2026. године.

Тенис

Алкаразу титула у Бечу

1 д

0
Тенисерка из Градишке Теа Ковачевић

Тенис

Сјајна Теа Ковачевић (16) без изгубљеног сета освојила турнир у Бразилу за тенисерке до 18 година

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима