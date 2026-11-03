Нова правила за споре возаче, казне папрене

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Измјене саобраћајних прописа у Италији доносе неколико новина. Возачи који се преспоро крећу брзом траком убудуће би могли бити кажњени, али постоје и одређени изузеци.
Италија припрема измјене саобраћајних прописа с циљем побољшања протока саобраћаја на аутопутевима.
Једна од најзначајнијих новина односи се на обавезну минималну брзину од 100 километара на сат у лијевој, односно претицајној траци на ауто-путевима који имају најмање три траке у сваком смјеру.
Хроника
Жена (57) ухапшена због сумње да је починила више крађа
Приједлог је средином октобра одобрио Савјет министара, а о његовом коначном усвајању још расправља парламент.
Према члану 50. приједлога новог закона, возачи који се буду кретали брзином мањом од 100 километара на сат у крајњој лијевој траци одређених италијанских ауто-путева могли би добити новчану казну у висини до 160 евра.
Ово правило неће важити на свим ауто-путевима, већ искључиво на дионицама које имају најмање три саобраћајне траке у сваком смјеру.
Србија
Ко је ухапшени директор РХМЗ Југослав Николић
Иако тренутно не постоји законски прописана минимална брзина за претицајну траку, спора вожња лијевом траком већ је забрањена постојећим прописима.
Члан 141 налаже возачима да брзину прилагоде условима саобраћаја, док члан 143 прописује кориштење десне слободне траке као основно правило кретања.
Нови прописи предвиђају и изузетке. Возачи ће и даље моћи возити спорије од 100 километара на сат када то захтијевају услови на путу.
То се, између осталог, односи на густу маглу и смањену видљивост, обилну кишу и неповољне временске услове, саобраћајне несреће или радове на путу. У таквим ситуацијама брзина се мора прилагодити стварним условима вожње, без обзира на предложену минималну границу.
Република Српска
Вучковић о примопредаји просторија СДС-а: Закључана странка, замијењена брава
Циљ нове мјере је смањити непотребно успоравање саобраћаја и омогућити проточнију вожњу на италијанским ауто-путевима. Ипак, приједлог још није коначно усвојен, па ће коначна правила зависити од одлуке парламента.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
11 ч2
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
4 д0
Ауто-мото
5 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму