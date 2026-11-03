Стиже забрана увоза возила испод Еуро 6 стандарда: Слиједи поскупљење?

Аутор:АТВ редакција
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Босна и Херцеговина од 2027. године могла би значајно промијенити правила за увоз половних аутомобила. Министарство комуникација и саобраћаја у Савјету министара предложило је да минимални стандард за увоз половних путничких возила буде Еуро 6, а министар Един Форто најавио је 1. април 2027. као датум почетка примјене.
На први поглед, чини се да је ријеч о потезу који се може оправдати потребом за заштитом околине.
БиХ годинама има озбиљне проблеме са загађењем ваздуха, посебно током зимских мјесеци, а саобраћај је један од извора штетних емисија.
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Иза најаве о подизању еколошког стандарда крије се питање, хоће ли грађани заиста добити чистији ваздух или ће се промјена прије свега одразити на њихове новчанике?
Код дизелских аутомобила дозвољена емисија азотних оксида смањена је са 180 на 80 милиграма по пређеном километру.
Ријеч је о значајном пооштравању стандарда, јер азотни оксиди доприносе стварању приземног озона и ситних честица које штетно дјелују на здравље људи.
У јавности се често ствара поједностављена слика према којој је сваки аутомобил с Еуро 5 мотором велики загађивач, а сваки Еуро 6 готово еколошки прихватљив.
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Али, је ли баш све тако или је у позадини лоби који гура свој интерес?
Није исто возило које је редовно одржавано и има исправне системе за обраду издувних гасова и аутомобил којем су уклоњени ДПФ филтер или катализатор.
Исто тако, ознака Еуро 6 не значи да возило у стварној вожњи увијек емитује онолико штетних материја колико је дозвољено лабораторијским тестовима.
Занимљиво је да се правила у региону прилично разликују. Србија и даље допушта увоз половних аутомобила који испуњавају Еуро 3 стандард, док је Црна Гора од јула 2024. године увела Еуро 5 као минимални услов.
У Сјеверној Македонији минимални стандард је Еуро 4, а најаве о преласку на Еуро 5 нису реализоване.
Ако БиХ усвоји најављену промјену, имаће знатно строжије услове од сусједних држава.
Тржиште половних аутомобила у БиХ великим дијелом зависи од увоза, а за бројне грађане управо су возила старијих генерација једина финансијски доступна опција.
Када се избор сузи, могуће је очекивати раст цијена аутомобила који испуњавају нове услове.
Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ, током 2025. године увезено је 95.421 возило, од чега чак 86.129 половних.
Укупна вриједност увезених возила износила је 1,145 милијарди КМ, а на име дажбина наплаћено је приближно 262,7 милиона КМ. Бројке јасно показују колико је тржиште половних аутомобила значајно за домаћу економију, али и колико је новца повезано с њиховим увозом.
Из тога је разлога занимљиво што се уочи најављеног увођења Еуро 6 стандарда појавила и иницијатива Удружења увозника и трговаца моторним возилима Републике Српске за смањење царинског оптерећења на увоз половних аутомобила. Представници удружења сматрају да би строжији еколошки услови морали бити праћени повољнијом царинском политиком, како би се избјегло додатно поскупљење половних возила.
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У пракси то би значило сљедеће. На примјеру аутомобила вриједног 10.000 евра, предложено смањење царинског оптерећења купцу могло донијети уштеду од отприлике 1.200 евра.
Ако се забрани увоз великог дијела јефтинијих половних возила, а не понуде никакве олакшице за куповину новијих и еколошки прихватљивијих аутомобила, терет промјене највише ће осјетити грађани с нижим примањима.
Постоји и још један проблем који се често занемарује. БиХ може поставити строжије услове за увоз, али ако истовремено не буде озбиљно контролирала техничку исправност аутомобила који већ саобраћају њеним цестама, ефекти ће бити ограничени.
Нема много користи од забране увоза Еуро 5 возила ако се на путевима наставе возити аутомобили с Еуро 6 ознаком, али неисправним или уклоњеним системима за смањење емисија.
Осим тога, саобраћај није једини извор загађења. Током зиме значајан допринос дају индивидуална ложишта, кориштење угља и дрвета, индустријска постројења и други извори.
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