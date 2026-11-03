Жена (57) ухапшена због сумње да је починила више крађа

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници МУП-а ТК расвијетлили су више крађа почињених током протеклих неколико мјесеци на подручју Тузле. Због сумње да је починила ова кривична дјела ухапшена је 57-годишња жена из Тузле.
Како је саопштено из Управе полиције МУП-а ТК, ријеч је о крађама почињеним на штету грађана, приликом којих су отуђивани новац, злато и други вриједни предмети.
Случајеве су расвијетлили полицијски службеници Одјељења криминалистичке полиције Полицијске станице Центар и Полицијске станице Исток.
Србија
Ухапшен директор РХМЗ због прања новца
Оперативним радом полиција је утврдила да се у везу с извршењем ових кривичних дјела доводи Х. К., рођена 1969. године, из Тузле.
По налогу дежурног кантоналног тужиоца, осумњичена је ухапшена 2. новембра 2026. године.
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