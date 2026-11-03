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Жена (57) ухапшена због сумње да је починила више крађа

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03.11.2026 18:14

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Полицијски службеници МУП-а ТК расвијетлили су више крађа почињених током протеклих неколико мјесеци на подручју Тузле. Због сумње да је починила ова кривична дјела ухапшена је 57-годишња жена из Тузле.

Како је саопштено из Управе полиције МУП-а ТК, ријеч је о крађама почињеним на штету грађана, приликом којих су отуђивани новац, злато и други вриједни предмети.

Случајеве су расвијетлили полицијски службеници Одјељења криминалистичке полиције Полицијске станице Центар и Полицијске станице Исток.

хапшење, лисице

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Оперативним радом полиција је утврдила да се у везу с извршењем ових кривичних дјела доводи Х. К., рођена 1969. године, из Тузле.

По налогу дежурног кантоналног тужиоца, осумњичена је ухапшена 2. новембра 2026. године.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

хапшење

Тузла

Крађа

МУП Тузланског кантона

ухапшена жена

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