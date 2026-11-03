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Вучковић о примопредаји просторија СДС-а: Закључана странка, замијењена брава

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03.11.2026 18:13

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Српска демократска странка
Фото: ATV

Примопредаја просторија СДС у Бијељини данас није била могућа јер се комисија, коју је формирао предсједник странке Бранко Блануша, нашла пред закључаним вратима, а Љубиша Петровић се није појавио, рекао повјереник СДС-а Бијељина Сретен Вучковић.

"Просторије СДС-а су закључане, а брава је замијењена, чиме је онемогућен улазак у просторије", рекао је Вучковић Срни.

Вучковић је навео да је Љубиша Петровић обавијештен да је примопредаја у 15.30 часова у просторијама странке, те да он није дошао.

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У плану је, каже Вучковић, да се предузму радње предвиђене законом како би се ушло у просторије странке и формирао градски одбор који у Бијељини не постоји већ шест година.

(СРНА)

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Тагови :

СДС

Бранко Блануша

Љубиша Петровић

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