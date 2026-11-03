Додик: Срби никада неће живјети илузије Бошњака о грађанској БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик поручио је Бошњацима да никада неће успјети да убиједе Србе да прате њихове ирационалне захтјеве о грађанској БиХ коју су замислили, а за коју и сами не гласају.
Додик је у телефонској изјави Срни истакао да су Бошњаци на протеклим општим изборима у БиХ гласали за СДА, а нису за Елмедина Конаковића и његову странку Народ и правда или за СДП и "грађанисте" о којима они причају.
Он је навео да Бошњаци упорно настављају да величају утопију којом покушавају да представе БиХ онакву како би они да је виде - унитарну, а која је илузија и никада се неће десити, па чак и сада, када су те њихове наводне грађанске опције у БиХ на изборима потпуно патосиране у политичком смислу, побједом СДА и Странке за БиХ.
"То говори о томе да тамо ни бошњачки народ не прихвата те њихове грађанске сплачине и утопије. Стално настојање да очувају ту причу и наметну је Србима и Хрватима као најбоље могуће говори о томе колико су они лицемјерни да ни сами Бошњаци нису гласали за грађанске опције него за ове националне, што они кажу, или националистичке", рекао је Додик.
Они би, каже предсједник Додик, вољели да Срби и Хрвати пристану на ту подвалу о грађанској БиХ, па би онда и они сами прихватили да наводно постану грађанисти.
"Једнако лажу и петљају и о европском путу који подржавају Бошњаци у Сарајеву, односно муслимани који су касније постали Бошњаци, само зато што им то омогућава да изврше централизацију, односно унитаризацију БиХ", истакао је Додик.
Он је нагласио да су њихове проевропске политике подвала, оне не доносе ништа осим сталног трабуњања и надгорњавања у неком апстрактном смислу приче о томе како неко други неће или други неко руши БиХ.
"А они су све учинили да БиХ сруше до нивоа да је готово немогућа, и само илузионисти сада покушавају нешто да учине од ње", додао је он.
Додик је нагласио да Бошњаци желе мајоризацију у БиХ и да је њихова политика готово јединствена код свих.
"Сталним настојањем да направе неку функционалну БиХ онакву како они мисле да треба, без договора са Србима и Хрватима и без базичног рјешавања питања, као што је, питање хрватског представљања у БиХ или српског приговора да не жели да прихвати да се одлуке увлаче у правни промет као закони, што нису, свакако представља још један допринос илузији коју муслимани, који су касније постали Бошњаци, покушавају да наметну читавој БиХ", рекао је Додик.
Он је напоменуо да је чак и одлазећи хрватски члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић признао да је на изборима умрла грађанска концепција БиХ. "Али они то сада не помињу него о томе говоре на начин да, ето, као, ми не разумијемо, а они све разумију", додао је Додик.
Он је рекао да се Елмедин Конаковић стално нешто пропиње, као да је он побиједио, а не изгубио изборе.
"Његови покушаји су комични и он је један промашени мандат претворио у махалско натезање о многим питањима. То не говори ништа о доприносу његове величине, то говори колико је он остао, ипак, чаршијски дечко који никад ништа није разумио од свега тога. Зато је било лако да се искористи чак и чињењем и нечињењем за неке циљеве које смо хтјели да постигнемо у ово вријеме. Он је остао и даље глуп", додао је Додик.
Када се томе дода чињенице, истиче Додик, да је /лидер СДА/ Бакир Изетбеговић лично добио мање гласова него странка и да је мање популаран него СДА, јасно је колико је тамо све нешто изврнуто и колико они покушавају да од те своје изврнутости направе наводно "нормално стање".
"Неопозива је истина да су у Федерацији ти неки наводни грађанисти изгубили, да је и сам СДА, који је често говорио о грађанској БиХ, свјестан вјероватно тих својих илузија и да само враћање на политику националног заступања може да обезбиједи у БиХ равнотежу", нагласио је он.
Додик је истакао да Република Српска не прави разлику између српског интереса и грађанских права Срба.
"То је за нас јединствено, и ми нисмо били у позицији да се било чиме бавимо у том смислу како би та два концепта раздвојили - борба за српски национални интерес је и борба за грађански српски интерес. Тако да ту нема никакве разлике, и ми смо све то добро разумјели и знали, али они ништа од свега тога нису научили", закључио је Додик.
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