"Република Српска није одговорна за расподјелу прихода од индиректних пореза"

Аутор:АТВ редакција
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Одговорност Републике Српске не постоји у поступку који је Федерација БиХ /ФБиХ/ покренула пред Судом БиХ због расподјеле прихода од индиректних пореза, јер средства од расподјеле прихода од индиректних пореза нису прибављена самостално, него су дозначена на основу одлука надлежних институција БиХ.
Из Правобранилаштва речено је Срни да у овом спору, који је покренут пред Судом БиХ, не постоји правни основ за одговорност Републике Српске за наводну штету, нити за потраживање по основу неоснованог богаћења, те да Српска није пасивно легитимисана.
Став Републике Српске је да у конкретном случају не постоји ни правни основ за примјену института неоснованог богаћења, будући да је расподјела прихода са Јединственог рачуна вршена у складу са чланом пет став три Правилника о израчуну коефицијената дозначавања ентитетима.
Правобранилаштво Републике Српске указује и на недостатак надлежности Суда БиХ за одлучивање о постављеном тужбеном захтјеву, имајући у виду да се тужбеним захтјевом између осталог, настоји постићи да Суд у парничном поступку наложи Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ /УИО/ доношење одлука о поравнању, иако се ради о питањима из дјелокруга надлежности тог органа.
У наставку поступка Правобранилаштво Републике Српске остаје при свим истакнутим приговорима и правним ставовима, те ће наставити да предузима све законом прописане радње ради заштите имовинских и правних интереса Републике Српске.
Пред Судом БиХ за данас је заказан наставак припремног рочишта на којем је предвиђено упознавање Правобранилаштва Федерације БиХ са новим доказима које је у поступку предложило Правобранилаштво БиХ.
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