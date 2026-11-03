Пумпаџијама у Српској изречене казне преко 800.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тржишни инспектори у Републици Српској изрекли су ове године трговцима нафтним дериватима казне од око 860.000 КМ због непридржавања прописаних маржи, речено је Срни у Инспекторату Српске.
Из Инспектората су навели да је стање на тржишту тренутно под контролом, да се трговци, углавном, придржавају прописаних маржи и да није било већих одступања.
"У односу на март, када су на тржишту забиљежене значајне неправилности при формирању цијена, ситуација је сада знатно стабилнија", истакли су из Инспектората.
Појаснили су да коначна малопродајна цијена горива зависи од више фактора, укључујући количину постојећих залиха и цијену по којој је гориво набављено, као и новонабављене количине и њихову калкулативну цијену.
Приликом формирања цијена примјењује се пондерисање, односно израчунавање просјечне цијене на основу постојећих залиха и новонабављених количина, уз поштовање прописаних маржи.
Због тога су, наводе, очекиване и одређене разлике у малопродајним цијенама горива на тржишту.
Додали су да на цијене утичу и поремећаји на глобалном тржишту, односно економска кретања у области производње, транспорта и трговине, као и глобални односи понуде и потражње.
"Трговци нафтним дериватима дужни су да надлежном министарству редовно достављају информације о промјенама цијена и маржи, као и податке о залихама", појаснили су из Инспектората.
На основу достављених података, ресорно министарство анализира тржиште, прати залихе, потрошњу и кретање цијена, те предузима мјере с циљем њихове контроле.
Из Инспектората су истакли да ће тржишна инспекција наставити да прати стање на терену и спроводи мјере Владе Републике Српске и ресорног министарства у складу са својим надлежностима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму