Расписан Конкурс за додјелу стипендија Фонда „Др Милан Јелић“

Аутор:АТВ редакција
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Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, Фонд „Др Милан Јелић“, расписало је данас Конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, БиХ и високошколским установама у иностранству у академској 2026/2027. години.
Од укупног броја планираних стипендија - 185, студентима првог циклуса студија намијењено је 146 стипендија у износу од 857.700 КМ, студентима другог циклуса студија 12 стипендија у износу од 66.000 КМ, док је за студенте трећег циклуса студија предвиђено 27 стипендија у износу од 324.000 КМ.
Када је ријеч о студентима првог циклуса студија планирана је додјела 80 стипендија у износу од 600 КМ мјесечно, у девет мјесечних рата, за студенте који студирају на јавним универзитетима у Републици Српској и БиХ, седам стипендија у истом мјесечном износу за студенте који не студирају на јавним универзитетима у Републици Српској и БиХ, 50 стипендија у износу од 700 КМ мјесечно, у девет мјесечних рата, за студенте који студирају у бившим југословенским републикама, те девет стипендија у износу од 900 КМ, такође у девет мјесечних рата, за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству.
За студенте другог циклуса студија предвиђено је 11 стипендија у износу од 5.500 КМ, које се исплаћују једнократно, за студенте јавних универзитета у Републици Српској и БиХ, те једна стипендија у истом износу за студенте других високошколских установа.
Студентима трећег циклуса студија намијењено је 25 стипендија у појединачном износу од 12.000 КМ, које се исплаћују једнократно, за студенте који студирају на јавним високошколским установама у Републици Српској и БиХ, као и двије стипендије у истом износу за студенте који студирају на другим високошколским установама, у складу са расположивим средствима у буџету Министарства и Фонда.
Годишњи грант Фонда „Др Милан Јелић“ износи 1.125.000 КМ. Пријаве се подносе електронски, путем апликације доступне на интернет страници Фонда.
Конкурс је отворен до 23.11.2026. године.
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