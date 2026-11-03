Аутор:АТВ редакција
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Кампања Ауто-мото савеза Републике Српске "Безбједна вожња у зимским условима" данас ће бити реализована у Приједору и Новом Граду, када ће стручњаци бесплатно контролисати техничку исправност моторних возила.
У Новом Граду кампања ће бити реализована на раскрсници код "Нестро" пумпе од 9.00 до 11.00 часова, а у Приједору код истоимене бензинске станице од 12.00 до 14.00 часова.
Кампања ће трајати до 20. новембра свакоднево широм Републике Српске, у више општина и градова, у сарадњи са министарствима саобраћаја и веза и унутрашњих послова Републике Српске, Агенцијом за безбједност саобраћаја Српске, ауто-мото друштвима и јединицама локалне самоуправе, као и друштвено одговорном компанијом "Оптима", која је и ове године обезбиједила пригодне поклоне, попут течности за вјетробранска стакла и освјеживача, саопштено је из Ауто-мото савеза.
Од 1. новембра на снагу је ступио Правилник о саобраћају у зимским условима којим је прописано да сва моторна возила у Републици Српској и БиХ, независно од временских услова, морају да до 1. априла посједују зимску опрему.
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