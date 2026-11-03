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Додик на МАГА конференцији: Бошњаци да разумију да се промијенио међународни концепт

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03.11.2026 11:14

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је Срни да очекује да ће његов пут у САД бити успјешан и најбољи могући за Републику Српску, те поручио Бошњацима, који настоје да омаловаже ту посјету, да се баве својим проблемима и дефинишу свој положај и да коначно разумију да се промијенио међународни контекст.

Додик је навео да одлази у Америку на скуп који је посвећен разматрању политичких акција које би требало да се дешавају у наредне двије године, како би се обезбиједио континуирани напредак и сарадња свих суверенистичких снага у свијету, предвођених политиком америчког предсједника Доналда Трампа.

Он је у телефонској изјави за Срну рекао да је раније добио позив, да су извршене безбједносне провјере и да сада има могућност да се нађе на том важном скупу, на којем ће у најбољем смислу представити Републику Српску и оно што она представља данас.

Додик је истакао да ће му бити част да се сретне са америчким конгресменима и многим важним људима из политике САД, бизнисменима који су уз покрет МАГА, што ће бити добра прилика за презентацију Републике Српске.

Он је нагласио да многи, поготову у Сарајеву, покушавају да омаловаже ту посјету, али треба примијетити да тамо нема никога од Бошњака, чиме су фрустрирани, што их већ два-три дана доводи до циничних оцјена.

"Њих нема тамо гдје ја идем, нема их у Мар-а-Лагу, нема их у Мајамију, нити ће бити. Биће поново неких заједљивих коментара и ништа друго", рекао је Додик.

Према његовим ријечима, муслимани који су касније постали Бошњаци морају да разумију да се промијенио међународни контекст и да узалудно чекају крај Трамповог мандата.

"Али, до тада ће се многе ствари завршити. У том погледу треба да се припреме за један дефинитивни разговор са Хрватима и нама, и да направимо нешто што ће одржати примарно мир у БиХ и омогућити мирно функционисање земље, уз рјешавање проблема", навео је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Доналд Трамп

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