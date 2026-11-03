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Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић каже да је још увијек члан СДС-а и најављује жалбу на одлуку Бранка Блануше да га се избрише из чланства странке. Петровић поручује и да није било ни разговора ни намјера да постане дио Листе за правду и ред Небојше Вукановића.
"Дио сам СДС-а, настављамо ту борбу и кроз другостепени орган Главни одбор. Многи ме питају хоћу ли код Небојше Вукановића у странку. Одговорно тврдим да никаквих разговора, намјера и никаквих радњи и дијела по том питању није било. Навикли смо на упорне борбе и велике притиске. Навикли смо да се не предајемо", каже Петровић за Бука подкаст.
Градоначелник Бијељине каже да је његов правни тим поднио другу жалбу на још једну одлуку предсједника СДС-а Бранка Блануше.
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"Када сам разговарао са правницима, рекли су ми Љубиша, ова одлука је правно неписменија од прошле. Једна а од нестатутарних ствари је то да је Бранко Блануша покушао да пребаци терет одговорности на статутарну комисију. Ту постоје два члана који су уједно и чланови Главног одбора, а Статут странке каже да не можете бити чланови статутарне комисије у Главног одбора", каже Петровић и поручује Блануши да још није звонило и да траје настава.
Нешто раније је о "случају Петровић" говорио и сам Бранко Блануша који каже да прва одлука о искључењу није била под Статуту СДС-а и да није он искључио Љубишу Петровића из странке.
"На основу чланова Статута сам донио одлуку, међутим, испоставило се да то није потпуно у складу са Статутом. Потребно је да се то проведе кроз дисциплинску комисију, али то СДС нема формирано. Зато сам ја тражио мишљење људи из статутарне комисије. Према њиховом мишљењу, на основу онога што је господин Љубиша Петровић чинио у претходном периоду, по том члану он се брише из евиденције чланова СДС-а, практично није више члан. На основу тога донесена је нова одлука, а ја сам ван снаге ставио одлуку о искључењу Љубише Петровића. Повезују се двије ствари које нису тачне, а то је да сам ја искључио Петровића. Нисам", рекао је Блануша за БХРТ.
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Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић коментаришући ситуацију у СДС-у каже да једина ствар због које се каје у политици подршка Бранку Блануши и да би то мијењао из свег срца.
"Скупштина СДС-а је у децембру 2025. године донијела одлуку да је Блануша кандидат и за редовне изборе. Слиједи неколико сједница Главног одбора, гдје сам напуштао неколико конференција за медије. На састанку Бранко Блануша јасно каже да је кандидат за предсједника Републике Српске. Када дођу изјаве за медије, иде она варијанта мало јесам-мало нисам. Нити је било одлука Скупштине СДС-а нити Главног одбора да је Маринко Божовић кандидат СДС-а за српског члана Предсједништва БиХ. Та одлука долази да се саопшти 1. јула 2026. године само зато што је неко рекао да Маринко Божовић треба да буде кандидат, иако је Небојша Вукановић много раније истакао ту кандидатуру", рекао је Петровић.
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Он проблем своје подршке Небојши Вукановићу за српског члана Предсједништва БиХ пореди са понашањем предсједника СДС-а Бранка Блануше у изборној кампањи који није организовао трибине СДС-а у Бањалуци и тамо представљао кандидате, него је ишао на трибине Покрета Сигурна Српска Драшка Станивуковића. Наглашава и да ће о његовом статусу у СДС-у одлучивати другостепени орган, а то је Главни одбор СДС-а.
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