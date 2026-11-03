Додик о Лагумџији: Може да се пропиње до миле воље, али ништа бити неће

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Јуче сам, након сједнице Предсједништва СНСД-а, говорио о процесима који су пред нама и важним питањима на која се морају дати одговори. Нисам стигао да се бавим небитним, навео је лидер СНСД-а, Милорад Додик, а онда послао поруку Златку Лагумџији.
"Али, пошто видим да се Лагумџија пропиње да се представи као неки фактор, чисто да не буде недоумица: Лагумџија у будућој констелацији односа неће бити ништа. Може да се пропиње до миле воље, али ништа бити неће. Ћао", поручио је Додик на Иксу.
Јуче сам, након сједнице Предсједништва СНСД-а, говорио о процесима који су пред нама и важним питањима на која се морају дати одговори.
Нисам стигао да се бавим небитним.
Али, пошто видим да се Лагумџија пропиње да се представи као неки фактор, чисто да не буде недоумица: Лагумџија у будућој констелацији односа неће бити ништа.
Може да се пропиње до миле воље, али ништа бити неће.
Ћао.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 3, 2026
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