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Додик о Лагумџији: Може да се пропиње до миле воље, али ништа бити неће

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03.11.2026 13:23

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предсједник СНСД-а Милорад Додик, сједница Предсједништва странке, прес конференција у Бањалуци
Фото: ATV

Јуче сам, након сједнице Предсједништва СНСД-а, говорио о процесима који су пред нама и важним питањима на која се морају дати одговори. Нисам стигао да се бавим небитним, навео је лидер СНСД-а, Милорад Додик, а онда послао поруку Златку Лагумџији.

"Али, пошто видим да се Лагумџија пропиње да се представи као неки фактор, чисто да не буде недоумица: Лагумџија у будућој констелацији односа неће бити ништа. Може да се пропиње до миле воље, али ништа бити неће. Ћао", поручио је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Златко Лагумџија

Република Српска

Коментари (2)

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