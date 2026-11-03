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Минић: Потврђивањем резултата улази се у нову етапу одговорног рада за Српску

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03.11.2026 12:44

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премијер Републике Српске
Фото: ATV

Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић истакао је да се потврђивањем изборних резултата улази у нову етапу одговорног рада за Републику Српску, те захвалио грађанима на повјерењу и прилици да у наредне четири године, као предсједник Републике, служи свом народу.

"Као што сам више пута рекао, бићу предсједник свих грађана, спреман да саслушам, разговарам и окупљам нас око заједничког циља, а то је очување и развој Српске", навео је Минић на "Иксу".

Он је додао да очекује да се конституисање Народне скупштине заврши брзо и одговорно, да би се наставио рад на већим платама и пензијама, подршци породицама, младима...

"Повјерење које сам добио за мене је обавеза да сваког дана радим за наш народ и са народом", додао је Минић.

Централна изборна комисија БиХ саопштила је данас резултате општих избора у БиХ који су одржани 4. октобра, према којима је Минић изабран за предсједника Републике Српске у наредне четири године.

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Таг :

Саво Минић

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