Новак се не предаје: Српски ас са ивице понора до другог кола Париза

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић је на старту Мастерсу у Паризу умало завршио овосезонски пут, али је великим преокретом успио да савлада Валентана Вашероа из Монака и продужи надања у пласман на завршни турнир у Торину - 6:7(5), 7:5, 6:1.
Ово је личило на суноврат... Новак је практично био на конопцима, са сетом и брејком минуса, све је изгледало јако тмурно и сви су се у француској хали прилично утишали.
Послије узетог гема за 2:1 у другом сету, позвао је медицински тајм-аут због десног рамена, те се ситуација од тог момента све више и више побољшава, а Ђоковић успијева да да превагне и да савлада новопечног шампиона Базела.
У другој рунди ће играти против Ринкија Хиџикате, Аустралијанца који је савладао Лућана Дардерија.
Битка за завршни Мастерс је још увек жива. Пратиће Ноле резултате Рафаела Ходара и Алекса Де Минора, а прије свега покушавати да дође до полуфинала Париза и тог прозора који би му знатно увећао шансе за одлазак на елитни сјевер Италије.
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Све је и даље много далеко од сигурног и доброг, али је оваква побједа охрабрујућа за Ђоковића који поново иде у битку прса у прса и успијева да савлада много млађег противника - противника који је за трофејом дошао у Париз.
Жреб је био претежак. Играти против Вашероа у првом колу, који је дошао са титулом Базела, а већ у трећој рунди гледати према Алексу Де Минору... Све је изгледало као јако лоше испостављене карте на талону за Новака који за сада успјева да се избори са тим.
Послије сета и брејка минуса, Новак је позвао медицински тајм-аут због бола у рамену, а након тих 2:1 у другом сету, почиње да игра стабилније, док противник почиње полако да пада.
То га враћа у игру, рибрејк му гарантује продужење приче и наду да може да направи колосални преокрет.
Преломио је на крају другог сета противника и натјерао га на јако велику нервозу. Она се увећала када је успио послије 10 минута гема да поведе са 2:0 у трећем. Вашеро је тукао рекетом по бутинама, ударио у рекламу, али ништа није помагало.
Новак је преломио овај меч. Склонио је онај ритам који га је повређивао скоро два сета и наметнуо нешто њему својствено. Одуграо је тенисера из Монака ка поразу и себи продужио наду да ће доћи до онога што жели.
Наставља се прича у Паризу, наставља се сезона и наставља се потјера за Торином!
(Телеграф)
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