Ово не дјелује добро: Ђоковић изгубио сет, одмах позвао доктора у Паризу

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер свих времена, наш Новак Ђоковић се налази у јако тешком положају у овом тренутку. Он је у првом колу Мастерса у Паризу изгубио први сет од Валентана Вашероа из Монака, док ни у другом није кренуо најбоље. На све то, њега мучи и повреда.
Огромну борбу су водила ова два тенисера током првог сета, имао је Валентан Вашеро неколико прилика да дође до сета, али је успевао Новак Ђоковић то да сачува. Међутим, у тајбрејку је поклекао и Монегашанин је повео са 1:0 у сетовима.
Одмах на старту другог сета је Вашеро узео нови брејк, а након што је Новак Ђоковић освојио гем на свој сервис - морао је да затражи и медицински тајмаут.
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Осјетио је нелагодну бол у рамену и зато је позвао доктора, који га је масирао и покушавао да га залечи пред наставак овог меча у којем Новак тражи преокрет и пласман у друго коло Мастерса у Паризу, пише Телеграф.
Овај турнир је и јако важан за Ђоковића, пошто је посљедња шанса да се нађе на Завршном мастерсу у Торину.
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