Ђоковић: Није било тако лоше за једног маторог момка, ха?

Аутор:АТВ редакција
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Ђоковић се пласирао у друго коло Мастерса у Паризу пошто је послије велике борбе и преокрета савладао Валентина Вашероа са 2-1, по сетовима је било 6:7 (5), 7:5, 6:1.
"Очекивао сам овакав меч. Имате врло мало шансе за брејк, поготово ја, он има невероватан сервис, изузетно јаке лопте и на први и на други сервис. Повремено сам нагађао гдје ће сервирати, кад имате толико јаког противника, гледате своје гемове да задржите. Једно вријеме као да сам био шокиран и замрзнут због промашеног волеја у тај-брејку. Успио сам да смањим на 2:1, иако је изгледало трапаво, изгледао сам све боље и боље. Било је напорно, физички, дуге размјене...", рекао је Ђоковић.
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Ђоковић је тако постао најстарији побједник меча у историји турнира у Паризу.
"Није било тако лоше за једног маторог момка, ха? Понекад дјелује да сам преспор, али добијам овакве мечеве, пронађем начин. Ту сам, покушавам да пронађем најбољи ниво. Он је у изврсној форми, прецизан сервис, свјежи шампион. Имао сам среће да је промашио неки сервис, промијенио се меч када сам успио да остварим брејк у другом сету. Срећан сам због побједе", додао је Ђоковић, пише Б92.
OLDEST MATCH WINNER IN TOURNAMENT HISTORY 🔝🐐
The moment @DjokerNole prevailed over Vacherot to win his 51st match at the event!
#RolexParisMasters https://t.co/u6BOXQ2TMg— Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2026
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