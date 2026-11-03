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Ђоковић: Није било тако лоше за једног маторог момка, ха?

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03.11.2026 17:46

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Ђоковић: Није било тако лоше за једног маторог момка, ха?
Фото: Tanjug/AP/Keystone/Georgios Kefalas

Ђоковић се пласирао у друго коло Мастерса у Паризу пошто је послије велике борбе и преокрета савладао Валентина Вашероа са 2-1, по сетовима је било 6:7 (5), 7:5, 6:1.

"Очекивао сам овакав меч. Имате врло мало шансе за брејк, поготово ја, он има невероватан сервис, изузетно јаке лопте и на први и на други сервис. Повремено сам нагађао гдје ће сервирати, кад имате толико јаког противника, гледате своје гемове да задржите. Једно вријеме као да сам био шокиран и замрзнут због промашеног волеја у тај-брејку. Успио сам да смањим на 2:1, иако је изгледало трапаво, изгледао сам све боље и боље. Било је напорно, физички, дуге размјене...", рекао је Ђоковић.

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Ђоковић је тако постао најстарији побједник меча у историји турнира у Паризу.

"Није било тако лоше за једног маторог момка, ха? Понекад дјелује да сам преспор, али добијам овакве мечеве, пронађем начин. Ту сам, покушавам да пронађем најбољи ниво. Он је у изврсној форми, прецизан сервис, свјежи шампион. Имао сам среће да је промашио неки сервис, промијенио се меч када сам успио да остварим брејк у другом сету. Срећан сам због побједе", додао је Ђоковић, пише Б92.

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Тагови :

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тенис

тенисер

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