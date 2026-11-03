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Како се безбједно повезати на интернет мрежу у кафићу?

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03.11.2026 21:44

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интернет каблови мореуз
Фото: Pexel/ Georgie Devlin

Бесплатне интернет мреже у кафићима, хотелима, аеродромима и другим јавним просторима олакшавају приступ интернету када нисмо код куће.

Ипак, морамо да будемо опрезни кад им приступамо.

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У овом тексту наведено је неколико највећих проблема код јавних Ви-Фи мрежа. Један од њих може бити лажна мрежа која користи назив сличан називу легитимне мреже неког локала или установе. Корисник који се повеже на такву мрежу може бити изложен покушајима преваре или преусмјеравања на лажне странице.

Ризик представљају и уређаји или мреже који нису правилно заштићени, као и лажне странице које покушавају да прикупе корисничка имена, лозинке и друге податке.

То не значи да је свака јавна Ви-Фи мрежа небезбједна.

Савремени интернет сервиси често користе шифроване везе, које отежавају другим корисницима мреже да прочитају садржај комуникације.

Шта можете да урадите?

Прије свега, проверите назив мреже код особља објекта или преко званичног обавјештења. Немојте претпоставити да је мрежа легитимна само зато што има назив познатог локала или хотела.

Провјерите да ли интернет прегледач приказује упозорење о безбедности везе. Ако се упозорење појави, немојте га игнорисати нити уносити лозинке или податке о плаћању на страници чија аутентичност није потврђена.

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Такође, искључите аутоматско повезивање на непознате Ви-Фи мреже ако вам та опција није потребна. Када завршите са коришћењем јавне мреже, можете је уклонити из листе сачуваних мрежа на свом уређају, преноси Б92.

Да ли да користите ВПН?

ВПН, односно виртуелна приватна мрежа, успоставља шифровану везу између уређаја и ВПН сервера. То може да отежа другим корисницима исте локалне мреже да прате садржај ваше комуникације.

Међутим, ВПН не чини корисника потпуно анонимним и не штити аутоматски од свих превара, злонамјерних програма или лажних интернет страница. Повјерење се дијелом премјешта на пружаоца ВПН услуге, па је важно пажљиво одабрати сервис.

За уобичајено прегледање интернета, ХТТПС везе и ажуриран уређај представљају важне мере заштите, али не уклањају сваки ризик.

Када је мобилни интернет бољи избор?

Ако треба да приступите осетљивим подацима, а нисте сигурни у поузданост јавне мреже, мобилна интернет веза може бити једноставнији избор. И она захтијева одговарајућу заштиту уређаја и налога, али избјегава неке ризике повезане са непознатом локалном Ви-Фи мрежом.

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Нема потребе да избјегавате сваку јавну мрежу. Важно је да провјерите на шта се повезујете, не игноришете безбједносна упозорења, користите ажуриране уређаје и никада не уносите осјетљиве податке на страницама чију аутентичност не можете да потврдите.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

интернет

Мобилни телефон

безбједност

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