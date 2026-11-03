Позната пјевачица открила да се бори са озбиљним здравственим проблемима

Аутор:АТВ редакција
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Иако је увијек насмијана пред публиком, Јелена Розга искрено говори о здравственим проблемима, дијагнози хипертиреозе и борби да остане позитивна.
Јелена Розга већ годинама гради веома успјешну каријеру на естрадној сцени.
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Публика је воли не само због препознатљивог гласа и природне харизме, већ и због ведрине и позитивне енергије којом осваја гдје год да се појави.
Ипак, иако је у јавности готово увијек виђамо насмијану и расположену, Розга се већ дуже вријеме суочава са здравственим проблемима, о чему је отворено говорила у више наврата.
Иако се то на први поглед не примјећује, пјевачица признаје да јој здравствене тегобе понекад отежавају свакодневни живот, али упркос свему настоји да задржи оптимизам и позитиван дух.
"Па сад ме нешто штитна жлијезда поново не слуша, али ја се добро осјећам, не дам се, не желим да улазим у то неко лоше стање. Кад видим свој налаз, као што ми се раније догађало, да паднем у неку депресију: "Јој, није ми добро"… Добро је све, позитивна сам сад", рекла је једном приликом Розга.
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"Одлучила сам да испитам промјене са медицинске стране и нажалост, дијагностикована ми је хипертиреоза", рекла је тада.
Када су у питању пороци, Јелена је признала да није без иједног порока.
"Ту и тамо запалим. Сви имамо пороке. Који је мој порок? Превише радим можда. Перфекционизам је добар за све око мене наравно, али ја сам мало најтежа сама себи уствари", говорила је за хрватски ИнМагазин.
Подсјетимо, певачица ужива у љубави са Иваном Хуљићем, а иако ријетко говори о њиховом односу, сада је открила појединости из ове љубавне приче. Како је нагласила, често је одсутна од куће. Оно што се наметнуло као питање јесте како њен емотивни партнер Иван подноси раздвојеност.
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"Па супер је то поднио јер је Иван одрастао у музичкој породици. Тончи је, кад је Иван био мали, често путовао с Магазином. Наравно, и ја сам пуно на путу, али он то апсолутно све схвата, то је мој дио посла, путовања, изостанци из куће. Али онда, кад се вратим, ја сам ту за њега и уживамо", открила недавно је Јелена за Ин Магазин.
(Курир)
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