Logo

Позната пјевачица открила да се бори са озбиљним здравственим проблемима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 21:11

Коментари:

0
Позната пјевачица открила да се бори са озбиљним здравственим проблемима
Фото: Инстаграм

Иако је увијек насмијана пред публиком, Јелена Розга искрено говори о здравственим проблемима, дијагнози хипертиреозе и борби да остане позитивна.

Јелена Розга већ годинама гради веома успјешну каријеру на естрадној сцени.

Крст

Друштво

Сутра обиљежавамо Седам спавача

Публика је воли не само због препознатљивог гласа и природне харизме, већ и због ведрине и позитивне енергије којом осваја гдје год да се појави.

Шта се крије иза осмијеха

Ипак, иако је у јавности готово увијек виђамо насмијану и расположену, Розга се већ дуже вријеме суочава са здравственим проблемима, о чему је отворено говорила у више наврата.

Иако се то на први поглед не примјећује, пјевачица признаје да јој здравствене тегобе понекад отежавају свакодневни живот, али упркос свему настоји да задржи оптимизам и позитиван дух.

"Па сад ме нешто штитна жлијезда поново не слуша, али ја се добро осјећам, не дам се, не желим да улазим у то неко лоше стање. Кад видим свој налаз, као што ми се раније догађало, да паднем у неку депресију: "Јој, није ми добро"… Добро је све, позитивна сам сад", рекла је једном приликом Розга.

bebe

Породица

Поносна мајка из Србије: Има 11 дјеце и открива шта ради кад јој није лако

Пјевачица је једном открила коју дијагнозу има

"Одлучила сам да испитам промјене са медицинске стране и нажалост, дијагностикована ми је хипертиреоза", рекла је тада.

Када су у питању пороци, Јелена је признала да није без иједног порока.

"Ту и тамо запалим. Сви имамо пороке. Који је мој порок? Превише радим можда. Перфекционизам је добар за све око мене наравно, али ја сам мало најтежа сама себи уствари", говорила је за хрватски ИнМагазин.

Иван добро подноси раздвојеност

Подсјетимо, певачица ужива у љубави са Иваном Хуљићем, а иако ријетко говори о њиховом односу, сада је открила појединости из ове љубавне приче. Како је нагласила, често је одсутна од куће. Оно што се наметнуло као питање јесте како њен емотивни партнер Иван подноси раздвојеност.

Лидл

БиХ

Отвара се за неколико дана: Лидл у БиХ улаже више од 200 милиона КМ

"Па супер је то поднио јер је Иван одрастао у музичкој породици. Тончи је, кад је Иван био мали, често путовао с Магазином. Наравно, и ја сам пуно на путу, али он то апсолутно све схвата, то је мој дио посла, путовања, изостанци из куће. Али онда, кад се вратим, ја сам ту за њега и уживамо", открила недавно је Јелена за Ин Магазин.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јелена Розга

Пјевачица

естрада

Болест

Коментари (0)

Прочитајте више

Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Љубав и секс

Начин комуникације који уништава сваку љубавну везу

2 ч

0
Крупни план жене којој се у медицинском окружењу прегледа грло помоћу шпатуле за језик.

Здравље

Једна намирница из кухиње може да ријеши проблем грлобоље

3 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото бројеви: Извучена комбинација у 88. колу

3 ч

0
Мраз на аутомобилу

Ауто-мото

Први мраз може да вас кошта: Провјерите ових седам ствари на аутомобилу

3 ч

0

Више из рубрике

Милица Тодоровић пјевачица концерти наступи албум пјесме

Сцена

Милица Тодоровић донијела важну одлуку о оцу њеног дјетета

5 ч

0
Маја Беровић, Јала и Буба, Здравко Чолић, Урош Живковић

Сцена

Горјели аутомобили, бацане бомбе, пуцало се на пјеваче: Ово су најјезивији напади на естраду

11 ч

0
Урош Живковић пјевач наступ шабачки вашар нападнут на наступу

Сцена

Запаљено ауто Уроша Живковића

15 ч

2
Беби Дол

Сцена

Беби Дол промијенила име

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима