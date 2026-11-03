Милица Тодоровић донијела важну одлуку о оцу њеног дјетета

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Милица Тодоровић поново је у центру пажње због информација о односу са партнером и оцу њеног дјетета.
Након што се раније у медијима писало да га ријетко виђају у њеном новом стану, појавили су се нови детаљи који указују на то да се ситуација у међувремену промијенила.
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Како тврди извор близак пјевачици, партнер је раније избјегавао да долази у стан у вријеме када би могао да буде примјећен или фотографисан. Наводно је желио да избегне сусрете са медијима и комшијама, посебно због прича које су кружиле о његовом брачном статусу.
Међутим, како се наводи, притисак јавности је у међувремену попустио, па он сада готово свакодневно долази и виђа дијете.
"Милица није хтјела да прича превише о партнеру, али је сада јасније да јој је много лакше. Беба фино напредује, он редовно долази и не крије се као раније. Није хтио да га ни медији, ни људи из комшилука пјевачице виде због прича да је ожењен, али сада је притисак попустио и све је боље него што је било. Милица је чак рекла другарици: "Мајка ми је рекла да је тако најбоље, да он долази кад може и кад је безбједно. Сви смо били у драми, нећу још и да га сликају". То су говориле у јеку скандала, а послије су се сви опустили кад су се мало слегле страсти у јавности - рекао је извор близак пјевачици и додао:
"Милица ту ништа не би мијењала, а кад буде спремна проговориће о свему. За сада остаје све по старом."
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Пјевачица је недавно говорила и о промјенама кроз које пролази након порођаја, откривши да је изгубила 24 килограма, али да јој је остало још неколико килограма које жели да скине прије повратка снимању спотова.
Смршала сам 24 килограма откако сам се породила! Остало ми је још неких 8 до 10 килограма да смршам како бих могла да снимам нове спотове.
"Патим се са инсулином. Имам лијек којим се боцкам и тако регулишем инсулин, хормони се полако враћају у нормалу", рекла је Милица у емисији "Старс Шоу".
Милица је говорила и о алкохолу, откривши да никада не пије прије наступа јер јој, како каже, не прија и отежава пјевање.
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"Нема шансе да пијем прије пјевања. Пробала сам ранијих година, кад си млад па немаш искуства, па ти неко каже 'дрмни нешто да ти се отвори грло'. Мени се грло затвори и не могу ништа! Зато ми алкохол не треба. Ја сам и овако луда, замислите тек да попијем.
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