Горјели аутомобили, бацане бомбе, пуцало се на пјеваче: Ово су најјезивији напади на естраду

Аутор:АТВ редакција
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Ови догађаји поново су отворили питање сигурности јавних личности, које због популарности и пословних контаката понекад постају мете озбиљних напада.
Паљевине скупоцјених аутомобила, експлозивне направе испред породичних кућа, пуцњаве и пријетње обиљежиле су неке од најдраматичнијих тренутака у животима познатих личности регионалне естраде. Најновији случај догодио се у Београду, гдје је пјевачу Урошу Живковићу запаљен луксузни аутомобил Ауди Q8, а сумња се да су двојица мушкараца намјерно изазвала пожар. Ипак, он није једини који се нашао на мети оваквих напада.
Један од случајева који је посебно узнемирио јавност везан је за пјевачицу Мају Беровић. Она је током година доживјела два озбиљна инцидента. На њену зграду бачена је бомба, док је у другом случају пуцано на аутомобил у којем се налазила.
Пјевачица је о свему раније говорила у медијима, истичући да је имала два напада, у Србији и БиХ, али да ти случајеви нису добили епилог какав је очекивала.
„Ја никада нисам била конфликтна личност, нити сам икада била у свађи с неким, а камоли да урадим нешто да доживим метак у ауто или бомбу у двориште“, изјавила је Беровићева.
Ни сарајевски репер Амар Хоџић, познатији као Буба Корели, није био поштеђен оваквих ситуација. Његово име повезивало се с паљевинама аутомобила, а један од посљедњих забиљежених случајева догодио се у марту 2024. године, када је у улици Колодворска у Новом Сарајеву запаљено возило које је користио.
Из МУП-а Кантона Сарајево тада је потврђено да је полиција запримила пријаву, док је извор близак истрази открио да аутомобил није био у власништву репера, али да га је он користио. Посебно је забрињавајуће то што ово није био први такав случај. Буби Корелију је и 2021. године у Вогошћи запаљен ауди Q7.
Међу најзвучнијим случајевима је и напад на породичну кућу Здравка Чолића на Дедињу. Почетком фебруара 2026. године у двориште његовог дома бачена је ручна бомба. У тренутку експлозије у кући су се налазили чланови његове породице, али, срећом, нико није повријеђен. Причињена је материјална штета, а полиција је покренула истрагу.
Према информацијама објављеним након напада, осумњичени су се до Чолићеве куће приближили електричним тротинетима, након чега је један од њих бацио експлозивну направу. Случај је добио и судски епилог у фази истраге, а Више јавно тужилаштво у Београду касније је подигло оптужницу против двојице осумњичених.
Ови догађаји поново су отворили питање сигурности јавних личности, које због популарности и пословних контаката понекад постају мете озбиљних напада. Најновији случај Уроша Живковића још једном је подсјетио да се иза гламура и луксуза регионалне естраде крију и ситуације које могу имати много озбиљније посљедице од материјалне штете.
(Аваз)
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