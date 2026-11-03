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Запаљено ауто Уроша Живковића

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03.11.2026 08:25

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Урош Живковић пјевач наступ шабачки вашар нападнут на наступу
Фото: YouTube/printscreen

Рано јутрос избио је пожар на скупоцјеном аутомобилу „ауди Q8“ у београдском насељу Чукарица, а возило је у власништву познатог пјевача Уроша Живковића.

Станаре околних зграда усред ноћи пробудио је снажан прасак налик експлозији, након чега су кроз прозоре угледали пламен који је гутао луксузни џип.

Како наводе србијански медији, сумња се да је пожар подметнут. Двојица за сада непознатих мушкараца пришла су паркираном возилу, полила га запаљивом течношћу, након чега се аутомобил одмах запалио. Нападачи су потом великом брзином побјегли са мјеста догађаја у непознатом правцу.

На лице мјеста убрзо су стигли ватрогасци-спасиоци, који су угасили пожар и спријечили ширење ватре на околна возила. У овом инциденту, срећом, није било повријеђених, али је на аутомобилу причињена велика материјална штета.

Обавијештено тужилаштво

Након гашења пожара, полицијски службеници су на лицу мјеста обавили разговор са младим пјевачем како би биле расвијетљене све околности догађаја и утврђен мотив напада.

О свему је обавијештено надлежно тужилаштво, а полиција интензивно ради на идентификацији и проналаску нападача.

(Телеграф)

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Тагови :

Урош Живковић

Пјевач

Запаљен аутомобил

Експлозија

Чукарица

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