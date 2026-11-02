Беби Дол промијенила име

Аутор:АТВ редакција
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Право име пјевачице Беби Дол је Драгана Шарић, али је многима промакло да је у једном тренутку одлучила да га промијени.
Пјевачица је говорила о својој одлуци да промијени име, а како је открила тада је жељела да управо са тим именом започне нови живот.
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"Једноставно одлучила сам да се више не зовем Драгана Шарић јер ми је то досадило, али и због тога што желим да започнем нови живот. Промијенила сам име у Дана Тодоровић. Морам да објасним због чега. Дана је моје црквено име, а Тодоровић сам узела од супруга. Много ми се свиђа како ми стоји и вољела бих да ме људи убудуће зову тако", рекла је Беби која је својевремено за медије и открила како је добила чувени надимак.
"Једне ноћи када је требало осмислити омот за тај мој сингл, дошло је то Беби име и Дол презиме. Мислила сам да тако могу да сачувам приватност. Име је смислио, ево рећи ћу иако можда он не би волио да се помиње у том контексту, Срђан Шапер. Као што сам ја смислила пуно ствари за њега, тако је и он решио овај проблем. Он је био 'кум'", рекла је.
Зоран Ћумура, близак пријатељ пјевачице Беби Дол, открио је истину о њеном материјалном стању и демантовао спекулације да је живјела у гаражи, а открио је и због чега се пјевачица преселила у други стан.
Прије уласка на имање у Шимановцима, јавност годинама није имала прилику да је види, а у том периоду у медијима су се појављивале бројне спекулације о њеном приватном животу и животним околностима.
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Једна од најзаступљенијих тврдњи, поред тога да станује у подруму, била је да Беби са супругом живи у гаражи, а њен близак пријатељ Зоран Ћумура сада је одлучио да стане на пут таквим причама и открије шта се заправо догодило.
Према његовим ријечима, Беби се у претходним годинама повукла из јавности јер је била посвећена породици, а највећи део времена проводила је бринући о болесној мајци.
"Беби сада, као и раније, живи у стану који је троипособан. Претходни је такође био троипособан, са двориштем, на Врачару. Никада није живјела у гаражи, то је потпуна будалаштина. Нико је никада није избацио из стана. Она је жена мајку узела код себе када се разбољела и била јој је потребна соба за Магдалену која је била стара и болесна, тако да се Беби само преселила у већи стан. То је једина истина, што је и доказано. Она је тужила и добила све те који су писали те глупости. Посљедњих година се посветила мајци, бринула се о њој, тако да...", рекао је Зоран.
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