Отвара се за неколико дана: Лидл у БиХ улаже више од 200 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Долазак њемачког трговачког ланца Лидла на тржиште Босне и Херцеговине улази у нову фазу. Компанија ће 12. новембра свечано отворити свој логистичко-дистрибутивни центар у Лепеници код Кисељака, чиме ће бити завршен један од кључних инфраструктурних пројеката за будуће пословање у нашој земљи.
Вриједност инвестиције премашује 100 милиона еура, односно готово 200 милиона КМ, а нови комплекс имаће важну улогу у снабдијевању Лидлове будуће малопродајне мреже широм Босне и Херцеговине.
Центар је изграђен у Пословној зони Азаповићи, на подручју општине Кисељак, у близини Сарајева и аутопута А1. Његова локација омогућава повезивање с различитим дијеловима земље, што је посебно важно за организацију дистрибуције робе према будућим продајним објектима.
На свечаности поводом отварања најављена су обраћања генералног директора Лидла БиХ Драгана Чигоје и начелника Општине Кисељак Младена Мишурића-Рамљака. Предвиђен је и обилазак комплекса, током којег ће присутни имати прилику упознати се с његовим капацитетима и начином рада.
БиХ
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Отварање логистичког центра представља значајан корак у припремама за почетак пословања Лидла у БиХ. Иако датум отварања првих продавница још није наведен у овој најави, изградња дистрибутивне инфраструктуре један је од кључних предуслова за ширење трговачког ланца на домаћем тржишту, пише Радиосарајево.
Комплекс у Лепеници већ је раније привукао пажњу јавности.
БизнисИнфо.ба је у аугусту објавио фотографије и снимке направљене дроном, који су показали размјере изграђеног објекта и његов значај у оквиру Лидлових планова за Босну и Херцеговину.
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