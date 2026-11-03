Зашто се на званичне резултате избора у БиХ чекало до посљедњег дана

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Посљедњи дан законом предвиђеног рока потврђени су резултати Општих избора. Коначни резултати доступни су на званичној страници ЦИК-а, а пред овом институцијом је израда Увјерења о додјели мандата. Сви који планирају да се одрекну мандата, од данас имају прилику да то учине.
Иако су странке данима уназад бројале сваки глас, и биљежиле сваки мандат, од данас резултати званични. Посланици, изабрани представници, ако желе, могу се одрећи мандата, и то већ од данас.
"Такође, сви новоизабрани чланови законодавних органа власти који обављају извршну дужност из претходног мандата, уколико прихватају нови мандата а желе искористити право на мировање мандата, требају доставити Изјаву о прихватању мандата као и Захтјев о мировању мандата уз достављање доказа да обављају извршну дужност из претходног мандата у року од седам дана од објављивања потврђених изборних резултата", рекао је Јован Калаба, предсједник ЦИК-а.
А на резултате се чекало и због поновног бројања са појединих мјеста. Највећи број неправилности односио се на неправилно попуњене обрасце кажу у ЦИК-у, те и данас поручују, оно што је одраније било познато, бирачки одбори, а посебно оператери, нису били добро обучену, а ни сарадња са добављачем скенера није ишла глатко.
"Наравно проблема је било, најмање 66 бирачких мјеста није успјело урадити трансмисију, неке трансмисије. Неке трансмисије резултата нису успјеле ни из ОИК-а, један уређај у Бијељини је имао проблеме са конфигурацијом. За мене је велики проблем и што смо морали мијењати неке уређаје на дан избора", каже Ирена Хаџиабдић, члан ЦИК-а.
Кључно је било питање колико ће прецизно скенери показати резултате, и да ли се може ослонити на њих.
"Поновним бројањем након утврђивања резултата на два мјеста у два кантона у ФБиХ су се промијенили резултати у смислу додјеле мандата". То је УСК и Кантон", рекао је Жељко Бакалар, начелник ЦИК-а.
"Број захтјева за поновно бројање који се није приближио ни броју двадесет, а прелазио је 150 врло добро говори да ови избори нису компромитовани", рекла је Хаџиабдић.
Рад ЦИК током изборног процеса био је под лупом обзиром да су ово први избори на којим су кориштене нове технологије у БиХ. И сами чланови ЦИК-а изражавали су сумњу да ће проћи без проблема.
"Урадимо 100%, каже што сте нисте урадили 200%. Урадимо 200%. што сте урадили 200%. могли сте 300%. Општи избори 2026. представљају прекретницу у изборној историји БиХ. Изборни процес остао је оперативан у цијелој земљи током изборног дана. Мјере за ванредне ситуације биле функционисале су када је било потребно. А грађани су прелиминарне резултате добили у рекордном року", каже Суад Арнаутовић, члан ЦИК-а.
Од данас почињу течи рокови за конституисање скупштина. Најкраћи је за НСРС 15 дана, за ПФБИХ је 20, а за ПС БИХ је до 3. децембра, тачно мјесец дана.
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