Теку рокови за формирање власти, ко ће с ким, а ко не долази у обзир?

Аутор:Бранка Дакић
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Преговори о формирању власти већ су почели. Појединци избора имају привилегију да бирају с ким ће за преговарачки сто, али и с ким, сигурно, неће. Неки су већ заузели ставове, али већина, ипак, став не износи јавно.
Резултати потврђени, разлога за чекање нема. Пред парламентарним странка су састанци и договори о томе ко ће у наредне четири године одлучивати о животу грађана у БиХ.
Услови, захтјеви, очекивања, жеље, оно је што ће се наћи за преговарачким столом. Побједници избора бирају с ким ће преговарати, а неки од њих знају с ким хоће, а ко не долази у обзир.
"Оно што знамо данас јесте да ћемо са ХДЗ-ом наставити партнерство и да ћемо разумјети њихове потребе да они консолидују своју структуру, али исто тако ћемо им врло јасно рећи и данас да никакво партнерство не долази у обзир са структуром у којој ће се наћи Странка за БиХ. То је нешто што изражава непријатељске ставове према Републици Српској", каже предсједник СНСД-а Милорад Додик.
О формирању власти данас су у Сарајеву разговарали и представници СДА, СБиХ и ДФ-а. На ријечима шкрти, а у СБиХ самоувјерено поручују да бошњачку репрезентацију неће бирати у СНСД-у.
"Неће му то поћи за руком, јер сада нема пред собом бескичмењаке попут странака Тројке, које је имао прије четири године. Сада има озбиљне странке пред собом", рекао је Џемал Смајић, генеларли секретар СБиХ.
У СДА су свјесни да без СНСД-а неће морати формирати власт на нивоу БиХ, па су поруке сличне Смајићевим, али и оним које су слали прије само неколико мјесеци изостале. Данас бирају ријечи, али конкретних одговора кога виде као партнере нема.
"Ми смо имали врло конструктивне разговоре до сада. Није било никаквог условљавања. Не желимо ми пристати на било каква условљавања ни са друге стране", рекао је Мирсад Заимовић, члан Преговарачког тима СДА.
Док из неких бошњачких партија категорично поручују да Тројка мора у опозицију, у неким другим странкама, чини се, не заступају такав став. Али, чини се да је све извјесније да СДП, ипак, неће бити дио владајуће структуре, поготово када се у обзир узме њихов однос са СДА. Нермин Никшић поручује да странка коју води неће бити приљепак СДА.
"Уколико буде партнера да са СДП-ом праве власт, онда ће се та власт постављати и ми ћемо у томе учествовати као равноправан партнер, али никако као нечији приљепак или да нас неко подразумијева, зато што је одлучио да будемо дио државе или дио федералне власти", каже Никшић.
Дио власти сигурно ће бити ХДЗ. Њихове жеље јасне, тежиће измјенама Изборног закона. И ставови странке познати. СНСД незаобилазан партнер у формирању власти, али нема црвене линије ни за друге странке.
"Један кључан став је важан, да покушамо наћи трајно рјешење за ово што смо говорили и у кампањи, да се позиција хрватског члана Предсједништва не зависи више о изборној математици, него д ато треба да буде трајно ријешено кроз Изборни закон, изборна воља грађана, коју не смијемо занемаривати, нити покушати кроз било какве преговарачке процесе заобићи. Она ће ускоро бити видљива кроз изборне резултате у клубовима народа у домовима народа", рекла је Даријана Филиповић, потпредсједник ХДЗ-а.
Из СНСД-а су поручили и да Савјет министара БиХ неће бити формиран док се не изврше промјене у Уставном суду БиХ и док из те институције не оду стране судије, а један од захтјева је и поништавање штетних одлука ОХР-а. То се није свидјело Златку Лагумџији, који тврди да за тако нешто нема подршке од стране међународне заједнице. Није се дуго чекало на одговор лидера СНСД-а.
"Пошто видим да се Лагумџија пропиње да се представи као неки фактор, чисто да не буде недоумица: Лагумџија у будућој констелацији односа неће бити ништа. Може да се пропиње до миле воље, али ништа бити неће. Ћао", каже Додик.
Ко ће коме рећи ћао, а ко коме пружити руку партнерства, то ћемо видјети наредних дана. Оно што је сигурно јесте да се неће дуго чекати на формирање Народне скупштине Републике Српске.
Тај посао би требало да буде завршен до 15. новембра. Рок за конституисање Предсједништва БиХ је 15 дана, а онда слиједи и формирање Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, а затим и Дома народа.
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